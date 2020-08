Лейди Гага доминира на видео наградите на MTV, смени няколко маски (Видео)

Ексцентричната поп звезда Лейди Гага, която се изявява и като актриса, доминира на видео музикалните награди на MTV. Певецът Уикенд спечели топ отличието за видео на годината. И двете звезди отправиха послания, свързани с настоящото глобално положение - "Носете маски" и "Справедливост за Джейкъб Блейк и Бриона Тейлър", съобщават световните агенции.

Поп звездата Лейди Гага спечели пет отличия, повечето от които за сътрудничеството й с Ариана Гранде над песента "Rain on Me". Двете певици за първи път изпълниха на живо хитовото си парче, предава БТА.

"Носете маски. Това е признак на уважение", заяви Лейди Гага при едно от излизанията си на сцената, за да получи отличия като изпълнител на годината, за песен на годината и новоучредения почетен приз Tricon.

С електронна маска ексцентричната поп звезда изпълни потпури от свои хитове, сред които "Stupid Love", "Chromatica II'' и "911". За съвместното изпълнение на Лейди Гага и Ариана Гранде към тях на сцената се присъединиха танцьори с маски.

Уикенд - първият изпълнител на шоуто, отдаде почит към Джейкъб Блейк и Бриона Тейлър - двама афроамериканци, застреляни от полицейски служители, след като спечели водещата награда за видео на годината и беше отличен в категорията за ритъм енд блус за хита си "Blinding Lights".

"Наистина ми е трудно да празнувам точно сега и да се насладя на момента, затова ще кажа само: Справедливост за Джейкъб Блейк и Бриона Тейлър", сподели Уикенд.

Наградното шоу започна с друг затрогващ момент - водещата Кики Палмър заяви, че то е посветено на актьора Чадуик Боузман, който почина в петък на 43-годишна възраст, след като от години водеше тайна битка с рак на дебелото черво.

На церемонията бяха почетени и покойните рапъри Джус Уърлд и Поп Смоук, чиито албуми продължават да доминират в чартовете и стрийминг услугите.

Продължилото над два часа шоу завърши с изпълнение на "Блек айд пийс" съвместно с Ники Джем и Тайга, чието заключително послание беше: "Животът на чернокожите има значение".

По-голямата част от церемонията премина под знака на забавни изпълнения - някои предварително записани, други заснети на различни места в Ню Йорк, въпреки че локациите не винаги можеха да бъдат разпознати. Шоуто трябваше да се проведе в центъра "Барклис" в Бруклин, но първоначалните планове се промениха заради коронавирусната пандемия.

Колумбийският певец и победител в латино категорията Малума пя от Бруклин, докато Уикенд представи изпълнението си от Манхатън. Кей-поп звездите Би Ти Ес, които спечелиха четири награди, пяха от родината си Република Корея. На моменти в предварителното записаното си изпълнение момчетата демонстрираха умелите си танцови движения на фона на "Таймс скуеър".

Рапърът Да Бейби представи няколко свои хита, сред които "Rockstar". По време на едно от изпълненията си Да Бейби рапира, докато скача върху покрива на полицейска кола на фона на горящ град.

Носителката на приза за нов изпълнител - рапърката Доджа Кет, предложи футуристичен пърформанс на хитовете си "Say So" и "Like That".

Сред останалите изпълнители бяха латино момчешката група CNCO и Майли Сайръс, която изпя парчето си

"Midnight Sky" върху огромна диско топка, пресъздавайки клипа към песента й "Wrecking Ball" от 2013 г.

С четири отличия, колкото и момчетата от Би Ти Ес, се окичи Ариана Гранде. Певицата спечели една от новоучредените награди - за най-добро видео, записано в домашни условия за съвместното си парче "Stuck with U" с Джъстин Бийбър. Другият новоучреден приз - за най-добро изпълнение на живо под карантина, беше присъден на група CNCO за "MTV Unplugged at Home".

Сред останалите отличници на видео музикалните награди се нареди рапърката Меган дъ Стелиън с приз в категорията за хип-хоп за парчето й "Savage".

Певицата Тейлър Суифт беше отличена за режисура за парчето "The Man".

"За първи път режисирам видео. Искам да използвам възможността да благодаря на екипа, който повярва в мен като дебютант режисьор, и засне видеото заедно с мен", сподели Суифт.