Откриват “Венеция 77” с малко звезди и много гел и маски

Няма да има пряк контакт между фенове и актьори на италианския кинофестивал

При извънредни мерки за сигурност, но този път не във връзка с тероризъм, във Венеция се открива 77-ото издание на най-стария кинофестивал в света. От 2 до 12 септември всичко е под въпрос до последния момент заради ситуацията с COVID-19. Сигурно е единствено едно нещо – че всички ще бъдат непрекъснато с маски на лицата си, но не като на карнавала във Венеция.

Дори самият факт, че фестивалът няма да бъде виртуален, а отваря врати, е успех, като се има предвид, че следващата церемония по връчване на оскарите в Америка беше отменена. “Венеция 77” ще бъде по-организиран от всякога, всичко ще бъде изпипано до последния детайл, за да се избегнат неприятни ситуации от санитарен характер.

Не е изключено някои от вече потвърдилите присъствието си звезди или гости да размислят и да не дойдат лично, а да се включат във видеовръзка. Или както казват президентът и директорът на фестивала Роберто Чикуто и Алберто Барбера, тазгодишното издание е под знака на смелостта и новото начало. Ако стане гаф, той със сигурност ще отекне гръмогласно, защото целият свят ще гледа как се развиват нещата във Венеция в ситуацията на пандемия.

Няма да има физически контакти между звезди и фенове чисто и просто защото

публиката

няма да бъде

допускана до

червения килим,

където по принцип се искат автографи. Нервничат обаче и някои фотографи, тъй като и те ще работят на разстояние – до килима е фиксирана структура, наподобяваща стена. Публиката ще присъства само в залите. Излишно е да се споменава, че всички – и участници, и зрители, ще бъдат непрекъснато с маски и на закрито, и на открито в цялата зона на фестивала. Резервацията на билети се прави само онлайн.

Водеща на церемониите по откриването и закриването на фестивала ще бъде италианската актриса Ана Фолиета. На официалното откриване в залата ще присъстват физически и директорите на осемте най-важни кинофестивала в Европа като знак на солидарност в момент като този за световното кино. Още на откриването в Зала Гранде на Двореца на киното ще бъде отдадена чест на починалия неотдавна композитор на филмова музика Енио Мориконе. Синът му – маестро Андреа Мориконе, ще дирижира

“Рома Синфониета”,

която ще изпълни

филмовата музика на

“Имало едно

време в Америка”

на Серджо Леоне. Роднините на Енио Мориконе също ще бъдат в залата.

“Венеция 77” ще бъде открит и закрит от италиански филми. За пръв път от 11 години старт ще даде не някоя холивудска творба, а италианският “Примки” (Lacci) на Даниеле Лукети. Филмът, който открива танците, е на практика нещо като анатомия на трудното съжителство в една двойка между

изневери,

отмъщения и

чувство за вина

Действието се развива в Неапол през 80-те години на миналия век.

“През последните години се опасявахме, че киното може да изчезне. Именно по време на карантината обаче то ни успокояваше, беше като светлинка в хралупа. Сега сме по-сигурни от всякога, че филми, сериали, романи са от изключително значение за живота ни”, казва пред в. “Република” Даниеле Лукети. Изпълняващите главните роли във филма Алба Рорвахер, Луиджи ло Кашо, Джована Медзоджорно, Адриано Джанини ще бъдат и първите звезди, които ще се престрашат да минат по червения килим.

Що се отнася до чуждите гости – засега няма 100% сигурност кой ще присъства физически на фестивала. Би трябвало да бъдат членовете на журито и

президентката –

австралийската

актриса

Кейт Бланшет

Едва тези дни беше завършен цялостният състав на журито, в което влезе и актьорът Мат Дилън. Освен тях трябва да дойдат и британската актриса Тилда Суинтън и режисьорката от Хонконг Ан Хуей, които ще бъдат наградени за цялостно творчество. Суинтън би трябвало да бъде в компанията на испанския режисьор Педро Алмодовар, с когото снима късометражния филм “Човешкият глас” (The human Voice).

Най-вероятно другите очаквани гости като Клайв Оуен и Грета Тунберг ще се явят само по видеовръзка чрез платформата Zoom.

Няма да има атмосфера на безкрайно парти, както е през други години, на всички церемонии поканените ще са само ограничен кръг. Ще се чака на дълги опашки заради контролни проверки. Няма да има и традиционния голям брой холивудски филми. Затова всички ще бъдат концентрирани единствено върху заглавията, представени на живо във Венеция. Сред тях

няма български

филми

В различните категории от афиша са включени 62 филма и 15 късометражни ленти, които представят 50 страни от света. Едва 22 на сто от лентите са режисирани от жени – това беше ахилесовата пета на фестивала и миналата година. Осем от 18-те филма в конкурсната програма обаче са на режисьорки, и те “бяха селекционирани заради качеството им, а не на базата на някакъв протокол”, както подчерта Алберто Барбера. В миналото първият “Златен лъв”, печелен от жена, е през 1981 г. – получава го германската режисьорка Маргарете фон Трота. Любопитно в историята на фестивала е, че досега Италия и Франция са печелили по 11 статуетки, САЩ – 10, Германия – 5. Китайският режисьор Джан Имоу е печелил два пъти “Златен лъв”.

В конкурсната програма са включени четири италиански заглавия, сред които “Сестрите Макузо” на Ема Данте, “Отче наш” на Клаудио Ноче, “Мис Маркс” на Сузана Никярели и “Ноктюрно” на Джанфранко Рози.

Ще се състезава

и руският филм

“Дорогие товарищи”

на Андрей Кончаловски,

чиято тема е потушаването на работническа стачка по съветско време.

Две американски продукции са в афиша на конкурсната програма. Една от тях е Nomadland (Номадландия) на китайската режисьорка Клои Чжао, която живее в САЩ. Другата е The World to Come (Бъдещият свят) на Мона Фастволд с Кейси Афлек и Ванеса Кърби.