Песен на Поли Генова проби в МTV (Видео)

Парчето How we end up на Поли Генова успя да пробие в най-известния музикален ТВ канал в света МTV. Така не само феновете й на родна земя, а и меломани от Европа, Русия и Латинска Америка ще може да се насладят на песента.

Само месец след излизането си How we end up оглави музикалните класации у нас, което само подсказва успеха, който може да пожъне по света.