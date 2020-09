Братът на Били Айлиш - Финиъс, пусна нов сингъл (Видео)

Финиъс О'Конъл - певец, автор на песни, музикален продуцент и брат на тийн сензацията Били Айлиш, издаде нов сингъл, съобщи Контактмюзик.

Парчето, озаглавено "What They'll Say About Us", излиза броени седмици след като 23-годишният Финиъс пусна луксозно издание на дебютния си мини-албум "Blood Harmony", предаде Dariknews.

Музикантът, който е съавтор и продуцент на музиката на сестра си Били Айлиш, споделя, че се е вдъхновил за парчето, след като е присъствал на протестно събиране и рецитал в памет на актьора Ник Кордеро. Кордеро почина през юли на 41-годишна възраст, след като загуби битката си с коронавируса.

"Някои ще преодолеят случващото и ще се събудят, други, за съжаление - не. Тази песен е посветена на всички, понасящи онова, което се случва през тази година. Надявам се чрез нея да предложа утеха на хората, които имат нужда", се посочва в изявлението, направено от Финиъс.

Сестрата на музиканта и продуцент, 18-годишната Били Айлиш, се превърна в глобална суперзвезда след като миналата година издаде дебютния си албум "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Наскоро тийн сензацията сподели, че професионалните отношения с брат й не са се променили от ранните им дни на съвместно музикално сътрудничество, припомня изданието.