Поли Генова порасна с появата на сина си Даниел

Композитор от наградите “Грами” написа парче за нея, то вече се върти по MTV

Композиторът naBBoo, който е работил с Кайли Миноуг и е в журито на наградите “Грами”, написа парче за Поли Генова, а изпълнението се завъртя в ефира на MTV. В How we end up има още едно звездно участие и то е на авторката на текста - певицата Romy Dya. Меломаните я познават покрай хита ѝ So Far Away, който пуска заедно с David Guetta и Martin Garrix. Парчето е включено в новия албум на Поли Генова “Твоя”, който всъщност е изцяло международна продукция.

Най-успешната ни участничка в конкурса Евровизия за първи път се заема със задачата сама да се продуцира и тръгва много амбициозно. Събира български и чужди автори, за да издаде новата си тава, върху която работи две години. Всъщност за първи път българска певица пуска подобен албум, с толкова голямо чуждо участие. А това пък

предвещава и

излизането на

парчетата

зад граница,

каквото се случи и с How we end up.

С излизането на “Твоя” Поли Генова се показа и в една съвсем различна светлина, тийнейджърското излъчване е заменено от красива женственост. “Приятелите ми казват, че най-накрая съм пораснала. Чувствам се жена в пълния смисъл на думата и затова заслугата е на сина ми Даниел. За мен той е едно огромно чудо”, разказва Поли. Има много силна връзка с детето си, което тези дни става на година и пет месеца. Съвсем целенасочено държи да прекарват максимално много време заедно. Категорично не искала да взема детегледачка, която да ѝ помага, и всички грижи са в нейните и в ръцете на таткото - Джоузеф Шардон. Разбира се, винаги когато имат възможност и не са на работа, се включват и нейните родители. “Съвсем съзнателно избрах сами да гледаме Даниел. Моите родители винаги са били доста заети. Безкрайно ме обичат, винаги много са се грижили за мен, давали са всичко, но съм родена в много трудно време, в процеса на прехода и сега си давам сметка защо се е налагало да ме гледат баби, дядовци, лели... Липсвала ми е пряката връзка с тях и затова сега правя всичко възможно синът ми почти непрекъснато да е с мен, включително на работа”, обяснява певицата.

Шегува се, че мъничето вероятно прилича на нея, защото е много щур и енергичен. Непрекъснато прави разни бели. При 35 градуса навън в дома им жегата изведнъж става нетърпима и се оказва, че

хлапето е пуснало

отоплението

на най-високата степен. Друг път пък бързала да си вземе душ, а водата била ледена, Даниел някак успял да спре бойлера. Толкова бързо успява да сътвори белите, че често разбират за тях впоследствие. Живеят в къща и на няколко места се наложило да сложат прегради, които обаче съвсем скоро също няма да го спират. Заради пъргавината му се налага непрекъснато да има един възрастен залепен за него, който да го наблюдава неотлъчно.

Заради различните националности на родителите си Даниел ще трябва да общува на няколко езика. Поли му говори на български, таткото, който е от Нидерландия с майка от Филипините, се обръща към него на нидерландски. А самите родители помежду си използват английски.

Поли Генова и Джоузеф се запознават през 2016 г. на наградите на БГ радио. Дошъл на афтърпартито и на английски я помолил да се снимат. На следващата година отново се видели на същото събитие и тогава вече пламнала любовта им. Джоузеф също е свързан с шоубизнеса, компанията, в която работи, се занимава със сценично осветление и на наградите трябвало да следи дали всичко е наред. Живеел си в Холандия, но когато с Поли разбрали, че очакват дете, тя го помолила да останат тук, защото знаела, че ѝ предстоят месеци, в които ще има нужда от близките си хора. Сега той работи дистанционно оттук, но често пътува до родната си страна, като в много от случаите певицата го придружава.

Въпреки че се шегува, че синът ѝ е щур като нея, Поли Генова е била доста послушно дете до тийнейджърската си възраст. После като при всяко дете на тези години нещата започват да се променят. Добавя, че е била спокойна, но своенравна, винаги е знаела какво иска и със сериозна доза инат е отстоявала своето.

Първите си стъпки в музиката прави във вокална група “Бон-Бон”, като

екипът продължава

да я продуцира

доскоро

Благодарна им е за всичко, което е постигнала в кариерата си. Репетициите с останалите деца от групата били в музикалното училище “Любомир Пипков”. Много от приятелите ѝ вече учели в него и тя много искала също да кандидатства. Родителите ѝ планирали друга концепция, по това време имала сериозни успехи с английския, ходела на олимпиади. И майка ѝ била убедена, че Поли ще продължи образованието си в английската гимназия или ще се насочи към дизайн, защото все рисувала модели на дрехи. Бъдещата звезда обаче твърдо настоявала, че музиката е това, с което иска да се занимава, и директорката на музикалното училище Милка Митева я запознала с професор Сава Димитров, който е основоположник на кларинетната школа в България. Така се подготвила за изпитите. “Имах огромния шанс да направя първите си стъпки с човека, който е написал учебниците. Бях въведена в света на класическата музика по най-добрия начин и после в училището ме пое неговият внук. Това са прекрасни хора, които ми дадоха огромна музикална култура и съм много благодарна за това”, казва Поли Генова.

Сега много рядко ѝ се случва да свири. Добавя, че заниманието с инструмент е като активния спорт, трябва да се поддържа, но не е изключено в някакъв момент отново да поиска да се върне към него. Не е изключено и да го включи в някоя своя песен, обожава кларинета и неговия звук.

Висшето си образование продължава с режисура. Насочва се към тази специалност, за да опита и нещо друго, свързано с изкуство.

Обича

документалното кино

и това също е път, по който след време би могла да тръгне. Играе ѝ се в киното, в театъра. Има участие в сериала “Скъпи наследници” по Би Ти Ви. А през последните десет години участва и в мюзикъли.

През 2011 г. чаровната изпълнителка представя страната ни на Евровизия. Големият ѝ успех идва през 2016-а, когато отново се качва на тази сцена и стига до престижното четвърто място. Година по-рано пък е водеща на детското издание на конкурса, което се състоя в България. “Най-хубавите моменти са голямата сцена, тя може да се мери с най-големите музикални събития, защото там работят професионалисти на много високо ниво. Екипът на детската Евровизия беше изцяло чужд, имаше хора, които работят по наградите на МТV, такива, които правят различни музикални формати в Италия, Малта, Англия, Шотландия. Контактите, които направих, опитът, който получих, възможността да работя на такава огромна сцена - тези неща са незаменими”, казва тя.

Не изпитвала страх, а вълнение. За да балансира емоциите си, преди всяко излизане оставала сама в гримьорната и пеела много любими свои български песни - “Хубава си, моя горо” и “Я кажи ми, облаче ле бяло”. Мислела си и за баба си, благодарение на която се занимава с музика. Тя е човекът, който е отдал последните си години да я води навсякъде, на репетиции, концерти и да я подкрепи. Родителите ѝ нямали време, а баба ѝ положила наистина много усилия в развитието ѝ като певица. “Без нея никога нямаше да мога да постигна това, което съм успяла до момента”, категорична е Поли Генова.