Кайли Дженър увеличи устните си (Снимки)

Кайли Дженър показа в Instagram уголемените си устни, пърхайки с мигли в чисто нов розов „Ролс Ройс“, след като хвърли бомбата за прекратяване на собственото си шоу „Keeping Up With The Kardashians“.

22-годишната милиардерка отново потвърди, че слага край на шоуто 14 години след началото му, пише БГНЕС. Доказвайки, че има пари за харчене, тя се появи в скъп дизайнерски аутфит.

Гордата майка на 2-годишната Сторми излъчваше увереност, гледайки съблазнително в камерата, докато промотираше новия си филър за устни. Нейните перфектно напълнени устни не останаха незабелязани от феновете й, които я засипаха с безкрайни комплименти.

По време на пазената в тайна бременност, източници казаха, че тя е спряла да използва хиалуронова киселина.

„Кайли наистина се влюби в естествения външен вид и иска да остане така, затова реши да спре да слага пълнител в устните си“, каза един от тях пред „Харпърс Базар“.

Но оттогава изглежда, че Кайли отново е променила мнението си. По-голямата сестра на Кайли - Ким, остави феновете шокирани и съкрушени, след като обяви, че шоуто ще приключи след 20 сезона и 14 години през 2021 година. В Instagam 39-годишната Ким съобщи новината на своите 189 милиона последователи, признавайки, че шоуто е променило живота й завинаги.