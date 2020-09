Били Оушън се завръща с първи студиен албум от десетилетие, предава Асошиейтед прес.

На 70-годишна възраст изпълнителят е изумен от расизма и от това, че полицията стреля по чернокожи хора. Не понася вече омразата и смята, че обществото често се връща назад.

Нищо от това обаче няма да откриете в новия му албум, който е смес от соул, реге, ритъм енд блус, поп и топлината на Карибите. Така звучи той още от хита си от 1984 г. "Caribbean Queen (No More Love On the Run)'' чак до новия си албум "One World'.

Три от парчетата в първия му студиен албум от десетилетия съдържат думата "любов" ('love') в заглавие. Той пее "What we need is a love revolution.'' (Имаме нужда от революция на любовта), предава БТА.

"Имаме нужда от революция на любовта, защото наоколо има твърде много омраза и твърде много неразбирателство", каза той в телефонен разговор от дома си във Великобритания.

Оушън е съавтор на 19 песни, записани миналата лято и включва в албума 12 от тях. Негов продуцент отново е Бари Ийстмънд, с когото работят от "Caribbean Queen." Ийстмънд там е кийбордист, а след това става съавтор и продуцент на Оушън.