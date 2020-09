Книга и филм показват студийната работа върху последния албум на "Бийтълс"

Студийните записи на последния албум на "Бийтълс" "Let it Be" досега бяха считани като време разделно и тъжно за бандата, преди разпадането й, пише Ройтерс.

Но днес, половин век по-късно, нова книга и документален филм ще хвърлят един по-непредубеден поглед върху тези знаменити студийни

сбирки. В тези медийни проекти ще бъдат използвани часове неиздаден досега филмов и звукозаписен материал, който ще покаже отминалите събития в една по-ведра светлина, предава БТА.

Книгата "The Beatles: Get Back" ще излезе през месец август догодина заедно с документалния филм, дело на режисьора на "Властелинът на пръстените" Питър Джаксън. В лентата е документирано записването на тавата "Let it Be" през 1970 година.

В книжното издание се съдържа транскрипция на разговорите, проведени от Джон Ленън, Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго стар по време на над 120-те часа студийни записи в студиото на "Аби роуд". Съвместната им работа тогава е продължила три седмици. Тя приключва с култовата им поява на покрива на офисите им в центъра на Лондон.

В книгата са поместени стотици непубликувани снимки, в някои от които фигурира и Линда Маккартни, която се омъжва за Пол веднага след записите.

Във филма на Джаксън, чието излизане на екран беше отложено с една година заради пандемията, е използван 55-часов неиздаван филмов материал и над 120 часа аудио записи, с които режисьорът документира последните дни от съществуването на "Бийтълс". В много от кадрите членовете на Ливърпулската четворка се смеят и се шегуват, като в най-добрите времена на бийтълманията.