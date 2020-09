Спектакъл от бъдещето открива Bedroom club

Bedroom premium club е готов да отвори врати за своя юбилеен 15-ти сезон. В продължение на три дни клубът ще предложи на своите гости програма на световно ниво, с която отново дава заявка, че е най-добрата клубна сцена в България. Това ще бъдат три тематично различни вечери, в които само музиката ще има значение, а атмосферата ще бъде сътворена от изящество, визия и стил.

Началото е планирано за 17 септември (четвъртък), когато ще бъде премиерата на новия спектакъл Future tribes. Авторите му го определят като симбиоза между непреходност и авангардно бъдеще, която е претопена в артистичен микс от музика и светлина. Зад пулта ще застанат двама от най-актуалните родни dj’s – Dimo BG и Mr.K.

На 18 септември (петък) в Bedroom premium акостира абсолютният хит на клубния живот в Атина – Chicago The Party! Идеята му е да представя актуалните R&B и Trap хитове в комерсиални ремикси, но голяма част от основните атракции на вечерта се пазят в тайна. Това е причината гръцките медии да го определят, като най-мистериозното хип-хоп парти в Европа. Негови основни двигатели са Dj Gosha и Mc Nick. Преди 6 години двамата стартират поредица култови вечери в хитов клуб в Гърция, а днес обикалят цяла Европа със своя проект. Изявата им в Bedroom поставя ново начало и за най-известните партита за черна музика в София – Blackroom. Този сезон те ще имат двама нови резиденти: Dj Akstazy и Djane Flamme, а концепцията им ще акцентира много повече върху Trap и New Wavе Hip-Hop. Традиционно те се състоят всяка сряда и на тях се изявяват най-популярните български рапъри.

Официалното откриване ще има своеобразна кулминация на 19 септември (събота), когато зад пулта на клуба ще бъдат Vasco C, Stephan Gee и Mc Mario.

Всъщност голямата изненада на този сезон, ще бъдат тематичните партита с ретро и българска музика. Всеки четвъртък в клуба ще звучат любими песни на поколения българи. Началото ще бъде поставено още на 24 септември (четвъртък), с доайенът на ретро музиката у нас Dj Marti G и шоуто The Best of 80’s & 90’s. Култовите караоке вечери с Игор и Иван, се завръщат на сцената на клуба на 8 октомври.

Тази есен Bedroom premium отново ще бъде домакин, на най-големите родни звезди от естрадата, поп и рок музиката. Това ще се случва на бутикови концерти, а премиерният е запазен за легендарния Васил Найденов. На 15 октомври любимият изпълнител на България, ще пее пред софийска публика за първи път през 2020 г.

Това обаче не означава, че Bedroom ще изневери на своя дух да представя най-големите DJ имена от световната хаус сцена. Още в нощта на Helloween (31 октомври) в клуба ще се изяви Agent Greg, резидент на Cavo Paradiso Mykonos.