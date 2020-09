Кийт Ърбан и Пинк с първи дует - "One Too Many" (Видео)

Днес е официалната му премиера

Четирикратният носител на "Грами" - Кийт Ърбан, и световната музикална икона Пинк представят първия си дует - "One Too Many", който е включен в предстоящия нов албум на Ърбан - THE SPEED OF NOW Part 1, който излиза днес.

"One Too Many" е едно от най-дълго чаканите музикални събития на годината. То обединява двама от най-успешните и уважавани световни артисти с несравним талант и нестихваща любов към музиката.

"Винаги съм обожавал гласа на Пинк", споделя Ърбан, цитиран от dir.bg.

"Артистичността и многопластовото ѝ умение да твори, в комбинация с подарения ѝ от Бог талант, я прави един от най-великите гласове на нашето време."

С приятен соул-поп привкус песента "One Too Many" още първоначално е създадена за дует и Ърбан не си е представял някой друг, който да я изпълни заедно с него. Но от изолацията заради COVID-19 произхождат някои предизвикателства.

Ърбан и Пинк не само са принудени да записват партиите си поотделно, но се намират и в противоположни части на света - Пинк е в Лос Анджелис, а Ърбан - в Сидни, докато снимат музикалното видео към One Too Many.