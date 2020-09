Българска козметика в Кралска книга за Хари, Меган и Арчи

Бебешката козметична серия с марка Wooden Spoon е представена в нова книга за живота на кралското семейство Меган, Хари и тяхното бебе принц Арчи. За пръв път в историята българска компания е поканена да участва в книга за Кралското семейство. Това е безспорен успех за българските предприемачи и вдъхновение за всички останали малки производители, отдадени на екологично отговорната мисия.

Само няколко бебешки и лайфстайл марки са представени в книгата „Baby Sussex”. Подбрани са, защото техните ценности съвпадат с възгледите и светоусещането на Меган и Хари. Българската био козметика получи покана от кралския кореспондент Робърт Джобсън да бъде част от тази биографична книга заради своите чисти продукти с натурални и ядливи съставки и високата екологична отговорност.

Книгата „Baby Sussex” е написана от кралския кореспондент Робърт Джобсън и публикувана от реномираното издателство SJH Group.

„Baby Sussex“

Първата биографична книга на принц Арчи Харисън Маунтбатън-Уиндзор е с великолепни фотографии. Тя описва историята на най-новото попълнение в династията Уиндзор през първата му годинка и проследява пътуването на Хари и Меган в семейния живот – от младоженци до родители и преместването им в Северна Америка.

Робърт Джобсън – Кралски кореспондент

Автор на книгата „Baby Sussex“. Най-продаваният и награждаван автор и кралски кореспондент, който хроникира историята на къщата на Уиндзор през последните 30 години. Международно признат за своите задълбочени исторически произведения за кралското семейство. Той е бил неотлъчно до принц Хари и Меган (херцог и херцогиня на Съсекс) по време на кралските им визити и задължения. Придружавал е кралската двойка по време на дългата им визита в Африка заедно със сина им принц Арчи.

SJH Group

Водеща творческа медийна група, която е издала официални публикации за честванията на 90-годишнината на кралицата в замъка Уиндзор, Диамантения конкурс на Темза, празнуването на 95-ия рожден ден на принц Филипс, Кралските военновъздушни сили и Кралския флот.

Какво отличава продуктите на Wooden Spoon и защо са удостоени с честта да бъдат представени в Кралска книга?

Wooden Spoon е малка занаятчийска компания, отдадена на идеята да предложи възможно най-чистата, честна и ефективна козметична грижа за бебета, деца и възрастни. Био серитифицирани съставки: хранителен клас, висококачествените и екологични опаковки, щадящо производство, което запазва активните съставки живи.

Как от Кралския двор са стигнали до българската компанията?

В края на един дълъг работен ден пристига официално писмо с молба за конфиденциална телефонна среща с Кралския кореспондент Робърт Джобсън "във връзка с първия рожден ден на кралския син на херцога и херцогинята на Съсекс”. Преди българските предприемачи да получат покана за представяне в книгата, са били сериозно проучени. Освен това българската компания получава и официална покана да присъства на 6 май 2020 г. - рожденият ден на принц Арчи, на празненство в петзвездния хотел Риц в Лондон по повод представянето на книгата. Заради пандемията и сигурността на всички гости и кралското семейство обаче голямото събитие бе отложено.

Успехът за българската компания е безспорен. Книгите за замъка Уиндзор се подреждат в библиотеките на световните музеи: Louvre, MoMA, the Serpentine Galleries, the New Museum, Vancouver Art Gallery, Tate Modern and Tate Britain, the Whitechapel Gallery and RIBA.

Wooden Spoon: Изработваме всеки продукт като за нашите деца

Ние сме малък екип, една шепа хора! Вярваме и заставаме зад всеки един продукт не заради маркетинга в посланието, а заради това, че го изработваме като за нашите деца. Ние отделяме огромно внимание на всеки детайл. Мечтаем да създадем еталон за истинска козметика. Мечтаем хората да ни разпознават като чистата и честна алтернатива в един изкривен и химичен козметичен свят. Мечтаем да сме в усмивката на една майка, която уверено ни използва и знае защо се доверява на нас. Малко по малко идеята и страстта, с която творим, достигна и до други хора със същия пламък в очите и заряд да променят, дори и малко, козметичния свят и да предложат чисти, занаятчийски продукти. 5 години след старта на компанията продуктите достигнаха до домовете на 36 държави, често предлагани от малки бутикови магазинчета. От Канада през цяла Европа, та чак до далечна Япония.

Днес се фокусираме върху основната ни професионална задача: да гоним винаги качеството, в което вярваме. Да създаваме, да работим и да се стремим да сме един ден най-обичаната и честна козметична марка, най-екологичното и щадящо природата производство, най-предпочитаният работодател. Защото е лесно да работиш и да си щастлив, когато вярваш в това, което създаваш, и знаеш, че твоят труд има значение за бъдещото здраве на децата – днешните ни най-деликатни клиенти.