„Метрополитен опера“ в Ню Йорк се отказа от целия сезон 2020-2021

Нюйоркската „Метрополитен опера“ обяви днес, че се отказва от отваряне на театъра до края на сезон 2020-2021 и започва да планира възобновяване на спектаклите чак от есента на 2021 г.

Във видеообръщение на генералния мениджър на Мет Питър Гелб той споделя, че решението е било взето много трудно. Ръководството не театъра е твърдо решено да отложи започването на нормална дейност за времето, в което ваксината срещу коронавируса получи широко разпространение, така че носенето на маски и социалната дистанция престанат да бъдат медицинско изискване. Това би могло да стане едва след като от пускането на ваксината на пазара минат поне 5 или 6 месеца, казва Гелб.

Театърът планираше да почне сезона с новогодишен концерт в навечерието на новата 2021 г. и дори бе пуснало билети в продажба. Тъй като всички билети се продават само онлайн, купувачите им ще получат парите обратно в сметките си.

Сезон 2021-2022 ще започне с премиера на първата опера, писана от черен композитор, която се поставя в „Метрополитен – творбата на Терънс Бланчард „Fire Shut up in my Bones“.

Безплатното излъчване на видеозаписи на опери от фонда на Мет ще продължи до отварянето на оперния театър догодина. Тази седмица се излъчват постановки на опери на Пучини, като за 25 септември е предвиден спектакълът на "Тоска" със Соня Йончева.