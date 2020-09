Фотографиятa е много по-лесна с moto g 5G plus

Четворната камера ви позволява да правите невероятни снимки

Наскоро лансираният moto g 5G plus поставя мощта на 5G технологията в ръцете на повече хора, като освен ултра-бързата връзка, смартфонът предоставя и водещите за индустрията функции, които са най-важни за вас.

Тъй като все повече потребители търсят висококачествени системи от камери, които заснемат неповторими снимки, moto g 5G plus осигурява точно това с първата двойна селфи -камера на Motorola и с изключителната система от четири камери.

Ето и някои от функциите на камерата на moto g 5G plus, които ще изведат фотографските ви умения на още по-високо ниво:

Можете да снимате невероятни снимки във всякакви ситуации!

Четворната камера ви позволява да правите невероятни снимки, независимо от сценария наоколо. Основният 48 MP сензор на moto g 5G plus идва с технологията Quad Pixel, което означава, че всяка снимка ще заблести дори в обстановка със слаба осветеност.

Ултра широкият обектив обхваща 4x повече детайли в кадъра, така че никога да не пропускате и най-малките елементи, идеален за да хванете всички в груповата снимка и да заснемете невероятен пейзаж или забележителност. Сега можете да заснемете всеки детайл от тези неповторими в живота моменти в една рамка.

Направете ежедневните си снимки необикновени със сензора за дълбочина в moto g 5G plus, като замъглите фона, така той превръща една проста снимка на обекта в професионално изглеждащ портрет. Ако искате да се съсредоточите върху детайлите, специалната камера Macro Vision ви осигурява 5 пъти по-голяма близост до обекта, отколкото нормален обектив, за зашеметяващи снимки, която ще ви вземат дъха.

Винаги ще се откроявате от тълпата с двойната селфи камера!

Когато става въпрос за селфита, това устройство ще бъде абсолютен център на внимание!

Moto g 5G plus доставя водеща в този клас технология за изображения, като предлага на пазара нашата първа двойна селфи камера.

Първо, основната 16MP селфи камера улавя достойни за социалните медии снимки - с технологията Quad Pixel и 4x повече чувствителност към светлината. Това означава денем или нощем, на закрито или навън - винаги ще изглеждате по най-добрия възможен начин. И с moto g 5G plus груповите селфита просто станаха много по-лесни. С ултраширокоъгълния 8 MP обектив ще имате възможност да поберете 4 пъти повече в кадъра, така че да можете да правите снимки на сцени точно както ги виждате с човешкото око, и да вместите всичките си приятели също.

Нека камерата да свърши работата с впечатляващите си функции на AI

moto g 5G plus идва с редица впечатляващи иновации на AI (Изкуствения Интелект), за да направи заснемането на висококачествени снимки лесно, само с едно докосване на екрана. Нощното виждане на moto g 5G plus ви позволява да заснемате ярки снимки при слаба светлина с невероятна яснота и по-точни цветове, като използвате задната или селфи камерата. Усъвършенстваният AI софтуер и полезните функции на AI, като автоматично улавяне на усмивка, интелигентна композиция, оптимизиране на движения и жестове в moto g 5G plus ни улесняват и ни помагат всеки път да заснемаме чудесни кадри. Moto g 5G plus е идеалният инструмент за всеки, който иска да заснеме красиви снимки с едно докосване не екрана. От селфита при слаба светлина до ултра-широка пейзажна фотография, оставете камерата да свърши работата вместо вас, така че да можете да се наслаждавате на всеки момент.

Mоtоrоlа moto g 5G plus с 6 GB RAM и 128 GB памет e нaличeн нa нaшия пaзap в Тесhnороlіѕ нa пpeпopъчитeлнa цeнa oт 699.00 лв.

Вижте повече: https://www.motorola.com/bg/smartphones-moto-g-5g-plus/p