Кои са звездите във втория сезон на “Маскираният певец”

Поли Генова бе в костюма на Очите, подозират Димитър Рачков за Бебето

Костюмите във втория сезон на предаването “Маскираният певец” са по-коментирани дори от тези в първия. Основната причина е, че уликите коя известна личност се крие под тях, са трудни за разгадаване. Другата е, че лесно привличат вниманието на зрителя. Заради това обаче те събраха и негативи - според някои фенове част от тях - като Палячи и Баба Яга, са прекалено страшни за детската аудитория. Въпреки това без съмнение костюмите, дело на Кремена Халваджиян, са повече от ефектни и не отстъпват по нищо на тези в американския формат на едноименното развлекателно шоу.

Кои са звездите под тях? На този въпрос вече трета седмица ще се опита да отговори детективският панел - Владо Пенев, Азис и Алекс Раева. Засега тримата, изглежда, са озадачени, колкото и зрителите. В миналия сезон още от първия епизод почти всички познаха, че под маската на Принцесата е Алисия, а под тази на Бика - Филип Аврамов. В предположенията си “24 часа” бе сред малкото познали и големия победил Михаела Маринова, която бе в костюма на Гарвана.

Този път продуцентът Магърдич Халваджиян дава на всяко предаване по лъжичка. Заради това или заради певческите умения на Поли Генова, когато Очите свалиха маската си, почти всички останаха с отворена уста, виждайки талантливата певица, представила страната ни два пъти на Евровизия. Тя успя съвършено да преправи гласа си.

Една маска падна, но остават още 13. Сред най-коментираните е тази на Баба Яга.

Тя участваше и в двете предавания досега, затова има повече улики. Една от тях е, че звездата е тренирала поне едно бойно изкуство. Освен това е мечтала да бъде във филм със Силвестър Сталоун, а по едно време е описана с думата Invinsible (от английски - “непобедим”). Тя се е срещала и с много хора. Имайки предвид описанието, е най-логично да се помисли, че е част от филмовия свят, но не е задължително да е актьор. Каскадьорът Тодор Лазаров, участвал в над 120 продукции, включително в “Троя” с Брад Пит и в “Непобедимите” със Силвестър Сталоун, отговаря на тях. Той е учил самбо и джудо като дете. Освен това трябва да бъде малко луда глава, както е описана и Баба Яга, за да се захване с тази професия. От гласа определено си личи, че

зад маската е мъж,

който не е

професионален певец

Друга основна улика е, че Баба Яга излиза само с котета, но се заиграва и с други животни. От това може да се разбира, че Лазаров е бил заобиколен от различни холивудски красавици по време на работа. Често каскадите му са свързани с коне, а той има и снимки в инстаграм с кучето Кая.

Маската на Булката е още по-мистериозна. Костюмът ѝ е доста екстравагантен - розов, с каска за мотор, към която е прикрепено було, кожено яке и рокерски ботуши.

Определено тя е жена, която изкарва прехраната си, пеейки. Сред уликите се казва, че на сватби ходи само с покана, следователно не е омъжена. Във видеото има мотор, така че може да се предположи, че екстремните преживявания не са ѝ чужди. Обича да привлича вниманието и да спортува. Спечелила е войната с кантара и повече от година е вегетарианка. На доста от уликите отговаря младата и талантлива певица Виктория Георгиева. Тя умее да владее съвършено гласа си. Освен това не е минавала под венчило. По време на участието си в “Х Фактор” бе леко пълничка, но чрез здравословно хранене и спорт в момента е в отлична форма. Не на последно място

многократно е

споменавала, че е

вегетарианка, защото

смята, че животните

са нейни приятели,

а не храна. Георгиева трябваше да представи България на Евровизия тази година в Ротердам с парчето Tears Getting Sober. Заради пандемията песенният конкурс бе отложен за 2021 г.

Ангела безспорно е един от най-талантливите участници в предаването.

Зад образа стои жена, която не спира да търси пътя към дома 10 години, като пътува от бряг до бряг. Имайки предвид силата на гласа и звученето, много вероятно е това да е Есил Дюран. Тя многократно е казвала, че обича на всеки 10-20 години да пробва нещо ново. Пътувала е доста покрай своите участия и снимките на клипове. В уликите се споменава, че Ангела обича да създава нови и хубави неща. Есил Дюран се изявява и като моден дизайнер.

Костюмът на Светлината е изпипан в най-малки детайли. Уликите кой се крие под него, са многозначителни. В първото видео Светлината държи диско топка, казва се, че тя блести и озарява. Освен това е мечтала да бъде в устата на хората.

Вземайки предвид всичко това, вероятно се занимава именно с пеене. Допълва се, че тя много знае, но все още учи, т.е. е млад изпълнител. Бащата на Светлината е преминал много мили, а самата тя е искала да бъде Колумб. Двете неща се свързват с плаването. Бащата на талантливия Стефан Илчев е именно моряк. Нищо чудно като дете той да е искал да му подражава. Освен това гласът и поведението на Светлината много напомнят тези на Илчев. Не на последно място той е висок 175 см, т.е. с 8 см повече от водещия Васил Василев - Зуека. Когато застанат един до друг, ръстът отговаря на този на имитатора на Лили Иванова.

Трудно е да се предположи кой се крие зад маската на Плашилото.

За него знаем, че изминава хиляди километри, за да носи радост. Вероятно е в музикалния бранш или е актьор. Обича реда и дисциплината и смята, че който нарушава правилата, трябва да си понесе последствията. Вероятно има някакво военно образование или служба. От второто предаване, което беше миналата събота, стана ясно, че си има гадже и двама приятели – лъв и тенекиен човек, който пее като славей. Ключовото при този образ са песните. Досега е изпълнил две - It’s My Life и In the End. Те не разкриват кой знае какви музикални заложби, но си личи, че Плашилото умее да рапира. Павел Николов от дуета Павел и Венци Венц има много сходно с образа в “Маскираният певец”. Той пътува от град в град, за да радва феновете си. Освен това е

учил във

Военноморското

училище във Варна,

т.е. знае какво е ред и

дисциплина

Не на последно място за кратко като дете е учил кунгфу. Павел има сериозна приятелка, а и буквално е заобиколен от хора, които пеят като славеи във “Вирджиния рекърдс”.

Възможно е последното да е препратка към мюзикъла “Магьосникът от Оз”, в който участва актьорът Атанас Сребрев. Той е пътувал много, тъй като е участвал в холивудски продукции. Освен това е женен, т.е. има сериозна половинка до себе си.

Костюмът на Златния прикрива умело тялото му. Той изглежда леко закръглен, като лошото е, че не се виждат краката му. Те са покрити с шалвари, а не с прилепнал клин и не може да се прецени закръглен ли е наистина. Не на последно място Златния изглежда нисък заради обемистото си тяло. Въпреки това не е. Когато застане до Геро, си личи, че е горе-долу колкото него.

Затова предположението на Михаела Маринова, че е Константин Трендафилов, има логика. За Златния знаем, че е смел и борбен човек. Това той доказа с участието си във “ВИП Брадър”. Отново там впечатли всички с уменията си да имитира гласове.

Често му бъркат името, а всички наричат Трендафилов с артистичния му псевдоним Папи Ханс. Той спортува, но не това е основното му занимание. Трендафилов има своя рекламна агенция, но както се казва в уликите - сцената не му е чужда. Той има няколко забавни парчета, които са много популярни в мрежата. Освен това е и писател, така че е нормално да го снимат как чете Шекспир. В уликите се споменава и цитатът от “Ромео и Жулиета” - “О, аз съм глупак – богатство е!”. С него вероятно се намеква за връзката му с певицата Дара, която завърши с раздяла, макар двамата да останаха приятели.

За останалите участници уликите са още по-малко, защото те бяха част само от първото предаване. Днес обаче ще се изправят един срещу друг от 20 ч по Нова тв.

Сред тях ще бъде Книгата.

За нея със сигурност знаем, че е

жена с богат

музикален опит,

най-вероятно естрадна

певица

Уликите са почти никакви. Книгата е събрала много истории, но има още страници за писане. Освен това е израснала в семейство, в което са си правили сметката, но тя самата не е счетоводна книга. Едно от най-логичните предположения кой се крие зад маската на Книгата е Маргарита Хранова.

Тя без проблем би успяла да изпълни песента на “Роксет” It Must Have Been Love. Освен това се забелязват нейни отличителни движения. Не на последно място родителите на Хранова искали тя да стане строителен инженер, затова след гимназията вземала уроци по физика и математика. Дори била приета в Инженерно-строителния институт и Лесотехническия университет, но решила да учи в Консерваторията.

Палячи също ще излезе днес на сцената на “Маскираният певец”. Под костюма определено се крие жена с големи певчески умения. Уликите сочат, че тя е винаги усмихната и обича да радва хората. Била е на много места, където е раздавала усмивки.

Певицата, която е известна именно с чаровната си усмивка, е Мария Илиева. Сред другите подсказки е, че се впечатлява от таланта и обича да казва “да”. Вероятно е била жури в музикално предаване. Илиева бе част от “Х Фактор” през 2014 г. Освен това владее различни езици. Има песни както на английски, така и на испански.

За Мозъка отново има прекалено малки улики.

Очевидно той е мъж, който не се занимава професионално с пеене, по-вероятно е да е актьор, тъй като се появява грандиозно на театралната сцена. Според видеото обича тишината и живее близо до големия адронен колайдер, на 8-ия етаж вляво, а до него няма мансарда точно под звездите. Определено трябват повече улики за тази маска, но вероятно част от панела позна, че под нея е именно водещият на “Семейни войни” Цветомир Иванов. Той изпълни песен на Тодор Колев, а

великият комедиен

актьор му е

преподавал в НАТФИЗ като асистент в класа на Крикор Азарян.

Макарона е един от най-сладките костюми. Очевидно е, че е жена, при това доста талантливa.

Обиколилa e почти целия свят, като има специални истории с Италия и Франция. Имайки предвид ръста на участничката и таланта ѝ, е доста вероятно това да бъде Деси Слава. Тя умее да променя майсторски гласа си. Освен това често е пътувала заради свои участия в различни държави. Не на последно място е родом от Раднево, а градът се намира в Южна България, точно както подсказват уликите.

Хищницата вероятно е най-мистериозният образ в предаването. Уликите за нея са, че е привлекателна и силна, обича красотата и е получавала титлата “мис”. Има прекалено много талантливи българки, отговарящи на това описание. Разковничето може би е в пеенето.

Хищницата определено

има музикален опит

Затова едно от най-вероятните имена, което се обсъжда за нея, е на Райна. Тя е не само талантлива и в страхотна физическа форма, но и преди да започне певческата си кариера, е награждавана заради красотата си. Освен това в творчеството ѝ личи, че е романтична по природа и вярва в любовта, както гласят и уликите за Хищницата.

Бебето вече е сред любимците на голяма част от зрителите.

Причината е, че си представят как под маската е Димитър Рачков. Той не е водещ на втория сезон заедно със Зуека, като достойно го замества колегата му Геро.

Той вероятно в момента се занимава с нов проект заедно с Нова тв, а и тръгва на турне из страната с моноспектакъла си “Забраненото шоу на Рачков” и едва ли му остава време и за “Маскираният певец”. Уликите сочат към другиго – рапъра Криско.

Бебето често привлича вниманието на всички. Почти всяка песен на Криско се превръща в хит в социалните платформи. Освен това той от около година е баща на момиченце. Бебето цени и уважава грижата за себе си.

Рапърът тренира

усърдно и се храни

здравословно

от известно време, като показва трансформацията си в ютюб. Бебето се грижи и за тези около себе си. Криско има собствена продуцентска компания, в която се грижи за кариерата на изпълнители като Тита и Боро Първи. Освен това рапърът умее да пее и да преправя гласа си.

Змията е последният образ в предаването.

Според уликите за нея тя пази отровата си много ревностно, а досега е хапала само два пъти, като няма жертви. Според голяма част от феновете на предаването под тези прикрити подсказки се има предвид Коцето Калки. Той не говори много за личния си живот – отровата си, и е минавал под венчилото два пъти. Змията обича рибките, най-много златните. Под това се има предвид, че изпълнителят се стреми към щастието. Основната улика за образа е, че е много вярващ. Коцето Калки отговаря на нея.

Третият епизод на “Маскираният певец” ще бъде днес от 20 ч по Нова тв, като в края му един от участниците ще свали маската си. Този път към детективския панел ще се присъедини и Ники Сотиров, който в миналия лайф влезе в косюма на Рицаря, за да изпълни “Какъв прекрасен свят” на Армстронг. Нито Алекс Раева, нито Азис или Владо Пенев познаха, че именно той се крие под маската. Тяхното предположение беше за актьора Димитър Маринов.