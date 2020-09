Тейлър Суифт подобри рекорд на Уитни Хюстън в класацията на "Билборд"

Певицата Тейлър Суифт се завърна на челна позиция в класацията Билборд 200 за албуми, отбелязвайки седма непоследователна седмица на върха с новата си тава "Folklore", съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от албума на Суифт за периода на отчитане са продадени 87 000 еквивалентни единици, благодарение на които певицата отново си осигурява първенството.

Завръщайки се на върха в чарта, Суифт подобрява досегашното постижение на Уитни Хюстън (1963-2012) за изпълнителка, прекарала най-много седмици на челна позиция. Тейлър Суифт има общо 47 седмици на първо място в албумната класация, а Хюстън - 46.

На трето място сред жените е певицата Адел, която е прекарала на върха в чарта общо 34 седмици, предава БТА.

Едноличен първенец по този показател са легендарните "Бийтълс" с общо 132 седмици на челна позиция в албумната класация на "Билборд". Сред мъжете и самостоятелните изпълнители рекордът се държи от Краля на попа Елвис Пресли (1935-1977) с общо 67 седмици на върха в чарта.

Втората позиция в седмичната класация остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от посмъртно издадения албум "Shoot for the Stars Aim for the Moon" на рапъра Поп Смоук (75 000 продадени еквивалентни единици).

Първенецът от миналата седмица - рапърът Йънг Бой Невър Броук Агейн, е отстъпил на трето място с 63 000 продадени еквивалентни единици от албума "Top".

Челната петица в класацията Билборд 200 се допълва от певицата Алиша Кийс с тавата "Alicia" (62 000 продадени еквивалентни единици) и посмъртно издадения албум "Legends Never Die" на рапъра Джус Уърлд (51 000 продадени еквивалентни единици).