Пускат документален филм за Били Айлиш догодинна

Документален филм за певицата Били Айлиш ще бъде пуснат в киносалоните и по Епъл TV+ през февруари догодина, съобщи ЮПИ.

Филмът "Светът е малко размазан" е за музиката на Били Айлиш и рисунките й, но има също кадри от детството й. Режисьор е Р. Кътлър, автор на "Септемврийският брой" за Ана Уинтур, предаде БТА.

Сключеният от "Епъл" договор е за осемцифрена сума.

Били Айлиш, която е на 18 години, спечели пет награди "Грами" през януари, след като издаде дебютния си албум "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" миналата година. Те са за най-добър нов изпълнител, за албум на годината, запис на годината, песен на годината и най-добър поп албум. /