Смениха датата за обявяване на победителя на наградата "Букър"

Публикуването на мемоарите на 44-ия президент на САЩ Барак Обама под заглавието "Обетована земя" стана причина датата за обявяване на победителя на литературната награда "Букър" за 2020 година да бъде променена, съобщи в."Ню Йорк таймс".

Датата е преместена от 17 на 19 ноември. Организаторите изтъкнаха, че на 17 ноември е щяло да се засекат две вълнуващи литературни събития - обявяването на лауреата на наградата Букър и излизането от печат мемоарите на бившия президент на САЩ Барак Обама. Това предизвикало отсрочката с два дни, предава БТА.

Сред финалистите за тазгодишния приз преобладават американските автори. Това са Даян Кук за "The New Wilderness", Авни Доши за "Burnt Sugar" и Брандън Тейлър за "Real Life". В късия списък попаднаха също Цици Дангарембга от Зимбабве за "This Mournable Body", и двама автори с двойно гражданство - Дъглас Стюарт (Шотландия и САЩ) за романа "Shuggie Bain" и Мааза Менгисте (Етиопия и САЩ) за "The Shadow King".

Наградата "Букър" е учредена през 1969 г. За нея могат да кандидатстват англоезични автори от цял свят.