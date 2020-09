Станаха известни глобалните победители в HUAWEI NEXT-IMAGE Awards 2020. Сред подгласниците има двама българи

На 29 септември, след 114 дена на снимане, подаване на кандидатури и журиране, HUAWEI NEXT-IMAGE Awards 2020 вече има своите заслужили победители

Tази година, в рамките на конкурса в глобален мащаб се получиха рекорден брой снимки и видеа – 1,19 милиона, като България е в Топ 10 държави по абсолютен брой участници. С 128% по-голям брой кандидатури от миналогодишния конкурс, наградите HUAWEI NEXT-IMAGE Awards 2020 се превърнаха в едно от най-популярните и влиятелни състезания по фотография в света.

Кандидатурите се подаваха в шест категории, като бяха отличени трима носители на Гран При, 15 победители в категория, 50 подгласника и пет почетни награди. Всеки Гран При победител получава 10 000 щ. д. от фонда на NEXT-IMAGE, а всеки победител в категориите получава 1000 щ.д. Призьорите във всички категории бяха наградени и с фотографския флагшип HUAWEI P40 Pro. Жури в състав световноизвестните фотографи Стийв Маккъри, Елисавета Породина, Каролина Хенке, Рубен Крабе, и Андрю Гарихай (Главен Бранд Директор (CBO) в HUAWEI Consumer Business Group) и Ли Чангзу (Заместник-директор по маркетингови стратегии в HUAWEI Consumer Business Group), имаше нелеката задача да избере най-добрите творби. Носителите на Гран При са любители на фотографията от Дания, Аржентина и Китай, а сред 50-е подгласника има две снимки от България.

Историите, разказани от победителите в Next-Image Awards 2020

Фотографията не само улавя чувствата на фотографа в момента на заснемане на кадъра, но и записва историите на хората и деня. HUAWEI NEXT-IMAGE Awards 2020 е не просто конкурс за снимки, а платформа за разказване на истории и споделяне на емоции. .

Датският носител на Гран При - Суне Педерсен е уловил топлината, излъчвана от прегръдката на дядо на рождения ден на внука му по време на пандемията. Това е първият път, когато той напуска дома си от месеци; През слой защитна пластмаса, той и двамата му внука се радват на специалния момент на прегръдката. Категорията е “Hello,Life!”.

Коментар от журито:

„Прегръдката“ илюстрира какво означава универсален разказ. Той изобразява ситуацията, в която са изправени милиарди човешки същества от началото на пандемията. Това е интимност в света, в който живеем сега. Повече от всякога се нуждаем от човешкото докосване, от свързване с приятели, близки и роднини. Трябва да намерим нови начини да отдадем любов, внимание и обич, за да избегнем самотата и да бъдем сигурни, че възрастните хора не са изолирани.

Steve McCurry

Magnum Photographer (US)

Аржентинският фотограф Карломан Масидиано Сеспедес Риохас използва камерата на смартфона, за да запише поредица от ежедневни моменти. Тази последователност от девет изображения може да изглежда несвързана на пръв поглед, но в комбинация, спокойствието и безвремието правят препратка към едни по-прости времена. Изображението със заглавие „Resilience“ в категорията „ Storyteller “ също беше отличено с Гран При.

Гран При и награда в категория Storyteller © Carloman Macidiano Cespedes Riojas (Argentina), Resilience HUAWEI P10

Третата Гран При награда бе присъдена на работата на китайския фотограф Lin Haiyin, „Master of the Horse and the Horses“. В това четириминутно видео, господарят на коня говори древния таджикски диалект, разказвайки неразделната история на таджиците и конете от поколения.

Гран При и победител в категория Live Moments © Lin Haiyin (China), Master of the Horse and the Horses HUAWEI P40 Pro

Заслужава да се отбележи, че броят на кандидатурите във видео категорията „Timeline“ се е увеличил 22 пъти в сравнение с миналата година. Видеозаснемането може да предостави на потребителите повече възможности и да направи спомените по-живи и колоритни.

Ето кои са и българските творби, отличени от авторитетното международно жури.

“Cat sunset” Krasimir Kanev (име при регистрацията)

Кадърът “Cat sunset” на Krasimir Kanev (име при регистрацията) е заснет с Huawei P20 Pro. Tой самият споделя, че: „ Понякога ние хората мислим, че животните не разбират красотата на природата. Това не е така.“

Друг емблематичен кадър, заснет с Huawei смартфон, е със заглавие “Color boy-Suri”. Снимката е за заснета по време на второто пътуване на автора, Svetlin Yosifov (име при регистрацията), в Етиопия. Той споделя, че Сури може да бъде открит в западния край на долината Омо, Етиопия, на 20 км от границата със Судан. Снимката спечели и първа награда от локалното жури на паралелното издание на конкурса, в партньорство с Националната Художествена Академия.

“Color boy-Suri” Svetlin Yosifov (име при регистрацията)

Ето още няколко творби, спечелили вниманието на журито:

Категория Near Far, Top 3 © Dong Yanru (China), Horse Whisperer HUAWEI P30 Pro

Категория Hello, Life!, Top 3 © Aljona Akszjonovics (Alena Axenovich) (Hungary), Life Goals HUAWEI Mate 20 lite

Победител в категория Hello, Life! © Andrea Biri-Toth (Hungary), Summer time HUAWEI Mate 9

Категория Storyteller, Top 3 © Monchai Parteeppichai (Thailand), Face HUAWEI P30 Pro

NEXT-IMAGE Аwards , преплитане между човека и технологиите

Сред подадените кандидатури в тазгодишния конкурс NEXT-IMAGE Awards, и трите най-използвани модела смартфони са представители серията P на HUAWEI. Именно тази емблематична серия продължава да разширява границите на мобилната фотография с технологични пробиви, като вдъхновява глобалните потребители на смартфони и им дава възможност да уловят и споделят красотата на живота по всяко време и навсякъде.