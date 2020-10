25 години от излизането на албума, превърнал в звезда Шаная Туейн

Шаная Туейн отбелязва 25-годишнината от излизането на албума, който не само я превърна от бореща се да пробие канадска певица и авторка на песни в световна звезда, но и промени кънтри музиката за години напред, предаде Асошиейтед прес.

Туейн ще отбележи годишнината от излизането на албума си "The Woman in Me'', издавайки в петък луксозна ремастерирана версия, включваща 12-те оригинални песни, ремикси, изпълнения на живо от шоуто й в Лас Вегас и ранни записи на парчетата.

Дебютният й албум "Shania Twain" от 1993 г., в който канадската изпълнителка няма голямо участие като автор на песните, се проваля в чартовете. Животът на Шаная Туейн обаче се променя с излизането на втория й албум "The Woman in Me" през 1995 г.

"Бях бедно дете, а по-късно борещ се да пробие артист, докато това не се случи и не промени живота и кариерата ми", споделя Туейн в интервю за агенцията от дома си в Швейцария, предава БТА.

След провала на дебютния й албум, Шаная Туейн среща рок продуцента и автор на песни Робърт "Мът" Ланг, за когото се омъжва през 1993 г. Ланг е най-известен с хитови песни и албуми за групи като Ей Си/Ди Си и "Деф лепард". Продуцентът първи разпознава, че Шаная има отличителен глас като автор на песни, който другите са пренебрегнали.

Парчета като "Any Man of Mine", което става първият кънтри хит на Шаная Туейн и първата й песен, преминала в поп чартовете, разкрива нейната дръзка, флиртуваща и уверена страна.

Успехът на Туейн в различните жанрове, базиран върху собственото й авторство на песни, се затвърждава с третия й и най-популярен албум "Come On Over". Тавата отваря пътя пред следващото поколение кънтри звезди, които "прескачат" между жанровете - Кари Ъндърууд, Тейлър Суифт, Келси Балерини, Марън Морис.

"Мисля, че всички бяхме повлияни от Шаная, дори и да не го осъзнавахме. Нейната музика беше толкова различна, дори революционна за времето си. Тя определено проправи пътя за много от нас", споделя Кари Ъндърууд.