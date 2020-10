Адреналин и спортни емоции в Пловдив – най-добрият училищен отбор в града е от ОУ „Кочо Честеменски“

„Нестле за по-здрави деца“ отличи най-добрия училищен футболен отбор в града под тепетата сред децата на възраст от 7 до 12 години

През изминалия уикенд над 300 деца от Пловдив се състезаваха в оспорваната надпревара за първо място в междуучилищния футболен турнир на националната програма „Нестле за по-здрави деца“, а други 150 бяха част от активностите по зумба и спортни игри на инициативата. Победителите във футболния турнир бяха специално наградени от Марчо Дафчев – бивш футболист на ЦСКА, „Ботев“ Пловдив и „Локомотив“ София и Иванка Киркова – началник на Регионално управление по образованието - Пловдив.

Футболистите от ОУ „Кочо Честеменски“ се отличиха със своята техника и спортен дух и заслужено грабнаха купата за първото място в училищния футболен турнир. Те надиграха противниковия отбор от СУ „Пейо Яворов“ с 3-1. Учениците на СУ „Пейо Яворов“, които взеха сребърното отличие, до последно не отстъпиха и показаха силна издръжливост и амбиция за победа. На трето място се класираха децата от СУ „Св. Седмочисленици“, които успяха да се преборят за място в челната тройка с други 21 отбора от целия град.

Голмайстор на турнира с цели 13 попадения във вратата на противника за двата дни на турнира е Симон Спасов от ОУ „Кочо Честеменски“. Призът „Най-добър защитник“ взе Кристиян Гиздев от СУ „Св. Седмочисленици“, а със званието

С „Най-добър вратар“ бе удостоен Димитър Илиев от СУ „Пейо Яворов“.

Спортни игри и класове по зумба се проведоха паралелно с футболния турнир на територията на СУ „Христо Г. Данов“ и СОУ „Св. Седмочисленици“. Националните шампионки от волейболен клуб „Марица“ (Пловдив) изненадаха децата в неделния ден като се раздвижиха с тях и ги подгряха за предстоящите активности.

„Няма да сгреша, ако кажа, че спортът е здраве. Благодаря на всички ученици за участието и спортния хъс, както и на учителите и родителите за отдадеността, с която всеки ден възпитават култура на активен начин на живот у децата. Благодаря и на организаторите от „Нестле България“ за инициативата и за това, че избраха да стартират точно от нашия град. Оценяваме програми като „Нестле за по-здрави деца“, защото те са важни за възпитаването на активни деца както в Пловдив, така и е цялата страна.“, сподели г-жа Иванка Киркова – началник на Регионално управление по образованието – Пловдив.

Инициативата цели да мотивира децата към повече спорт и физическа активност в ежедневието, както и да възпита култура на балансирано хранене у малчуганите. Официални партньори са Община Пловдив и Регионално управление на образованието – Пловдив. При провеждането на междуучилищния футболен турнир и съпътстващите бяха спазени всички препоръки за безопасност в контекста на кризата с COVID-19.

„Нестле за по-здрави деца“ е образователна програма, която има за цел да насърчи балансираното хранене и активния начин на живот при децата на възраст между 3 и 12 години. Програмата стартира през 2012 г. и се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и неправителствени организации. През 2013 г. като добра практика в сферата на образователните програми за балансирано хранене и физическа активност в Европа, „Нестле за по-здрави деца“ в България става част от Европейския проект EPHE (EPODE For The Promotion Of Health Inequalities), финансиран от Европейската комисия. През 2018 година Програмата разширява своя обхват и влиза в учебните заведения в цялата страна, за да подобри хранителните и двигателните навици на българските деца. До този момента, образователното съдържание на „Нестле за по-здрави деца“ е достигнало до нас 23 000 деца в детски градини и училища в цялата страна. Повече информация за Програмата, можете да намерите на следния линк: https://nestle.bg/bg/csv/global-initiatives/healthier-kids.