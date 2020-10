Лейди Гага води по номинации за Европейските награди на MTV

Певицата Лейди Гага води по номинации за Европейските музикални награди на MTV, съобщи ЮПИ.

Поп звездата ще се съревновава в седем категории за отличията, почитащи приноса на изпълнителите към международната музикална сцена.

Сред седемте номинации на Лейди Гага са за най-добър изпълнител, видео, песен и сътрудничество за парчето "Rain on Me" с Ариана Гранде, предава БТА.

С по пет номинации за Европейските музикални награди следват канадският певец Джъстин Бийбър и южнокорейската кей-поп група Би Ти Ес.

Сред останалите номинирани фигурират Били Айлиш, Карди Би, Тейлър Суифт, Уикенд. Тази година ще бъдат присъдени награди в три нови категории, сред които за латино музика и най-добро виртуално изпълнение на живо.

В категорията за най-добро видео освен Лейди Гага и Ариана Гранде за "Rain on Me" са номинирани Били Айлиш за "Everything I Wanted", Карди Би за "WAP" в сътрудничество с Меган дъ Стелиън, диджей Калед за "Popstar" в сътрудничество с Дрейк, Карол Джи за "Tusa" в сътрудничество с Ники Минаж, Тейлър Суифт за "The Man", Уикенд за "Blinding Lights".

Отличието за най-добър изпълнител ще си оспорват Лейди Гага, Дуа Липа, Хари Стайлс, Джъстин Бийбър, Майли Сайръс, Уикенд.

С номинации за най-добра песен са Би Ти Ес за "Dynamite", Да Бейби за "Rockstar" в сътрудничество с Роди Рич, Дуа Липа за "Don't Start Now", Лейди Гага и Ариана Гранде за "Rain on Me", Роди Рич за "The Box", Уикенд за "Blinding Lights".

Номинираните в категорията за сътрудничество са "Блекпинк" и Селена Гомес за "Ice Cream", Карди Би за "WAP" в сътрудничество с Меган дъ Стелиън, Да Бейби за "Rockstar" в сътрудничество с Роди Рич, Джъстин Бийбър за "Intentions" в сътрудничество с Куейво, Карол Джи за "Tusa" в сътрудничество с Ники Минаж, Лейди Гага и Ариана Гранде за "Rain on Me", Сам Смит и Деми Ловато за "I'm Ready".

В категорията за поп ще се съревновават Би Ти Ес, Дуа Липа, Джъстин Бийбър, Хари Стайлс, Кейти Пери, Лейди Гага, "Литъл микс".

С номинации за най-добра група са Би Ти Ес, "Файв секъндс ъв съмър", "Блекпинк", "Клоуи енд Хали", CNCO, "Литъл микс".

Фенската си маса ще "премерят" Ариана Гранде, "Блекпинк", Би Ти Ес, Джъстин Бийбър, Лейди Гага.

В категорията за латино музика са номинирани Ануел АА, Бед Бъни, Джей Балвин, Карол Джи, Малума, Осуна.

Претендентите за приза в рок категорията са "Колдплей", "Грийн дей", Лиъм Галахър, "Пърл джем", "Тейм импала", "Килърс".

Отличието за хип-хоп ще си оспорват Карди Би, Да Бейби, Дрейк, Еминем, Меган дъ Стелиън, Роди Рич, Травис Скот.

С номинации в категорията за електронна музика са Калвин Харис, Давид Гета, Кайго, Маршмело, Мартен Гарикс, "Чейнсмоукърс".

В категорията за алтернативна музика са номинирани Блекбеър, Еф Кей Ей Туигс, Хейли Уилямс, Машин Гън Кели, "1975", "Туенти уан пайлътс".

Феновете могат да гласуват за любимите си изпълнители до 2 ноември. Носителите на Европейските музикални награди ще станат известни на 8 ноември.