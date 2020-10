Бенедикт Къмбърбач ще участва в новия филм за Спайдърмен

Актьорът Бенедикт Къмбърбач се присъедини към актьорския състав на новия филм за Спайдърмен, съобщи Контактмюзик.

В ролята на Спайдърмен за трети път ще е Том Холанд. Къмбърбач ще играе новия му ментор доктор Стрейндж след смъртта на Тони Старк, предаде БТА.

Бенедикт Къмбърбач ще играе Доктор Стрейндж в самостоятелния филм "Доктор Стрейндж в мултивселената на лудостта" ("Doctor Strange in the Multiverse of Madness"). Той ще изследва алтернативни реалности и вероятно така пътищата на Стрейндж и Спайдърмен ще се пресекат.

Снимките на новия филм за Спайдърмен ще започнат в Атланта през ноември, а на "Доктор Стрейндж" - в Лондон през октомври.

Миналата седмица беше съобщено, че Джейми Фокс ще се върне в ролята на злодея Електро във филма за Спайдърмен. Зад камерата отново ще е режисьорът Джон Уотс, работил върху "Завръщане у дома" и "Далече от дома" от поредицата за Човека-паяк.