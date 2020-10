Марая Кери: Децата ми са ставали жертва на расизъм

50-годишната Марая Кери се присъедини чрез видеовръзка към вечерното шоу Watch What Happens Live на Анди Коен и сподели, че е започнала да чете мемоарите си The Meaning of Mariah Carey („Значението на Марая Кери") на 9-годишните си близнаци Монро и Морокан, предаде Dariknews.

В книгата Марая разказва за своя болезнен опит, свързани с расистки нападки срещу нея. „Чета им глави за неприятните случаи на расистки прояви в моята страна. Така у тях ще се появи разбирането как да се справят с такава ситуация. Аз самата още от детството се сблъсквах с дискриминацията и оттогава съм свикнала с тази борба, сподели певицата в разговора с водещия.

Марая призна, че синът й Морокан вече е имал неприятен опит, свързан с расистки предразсъдъци: наскоро той е бил обиждан от представител на бялата раса, когото смятал за свой приятел. Когато певицата прочела на дъщеря си главата, в която разказвала за подигравките на момичетата, които тя наричала приятелки, Монро реагирала емоционално. „Беше много мило, когато тя каза: „Мамче, тези момичета сега се чувстват лошо от случилото се. Бас хващам, че мечтаят да ти станат приятелки”, разказа Марая.

В своите мемоари певицата разкри няколко стряскащи подробности от живота си. Сестра й се опитвала да я продаде на сутеньор, когато Марая била едва 12-годишна, а също призна, че не е имала физическа близост с бившия си годеник Джеймс Пакър.