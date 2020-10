Фенове от цял свят гледаха онлайн концерт на Би Ти Ес

Онлайн концерт на южнокорейската кей-поп група Би Ти Ес привлече фенове от цял свят, които размахваха характерните светещи пръчки и споделяха съобщения в обща чат стая, предаде Ройтерс.

Озаглавена "Map of The Soul ON:E", виртуалната проява беше организирана след като седемчленната момчешка формация отмени първоначалния си план за провеждане на шоу на живо пред ограничена аудитория, съобразно с по-строгите мерки за социално дистанциране, въведени от корейското правителство. Би Ти Ес по-рано отмениха планираното си световно турне, предава БТА.

Най-скорошния си успех групата отбеляза с първия си изцяло англоезичен сингъл "Dynamite", който през септември оглави чарта Хот 100 на "Билборд".

"Може и да не сте тук, но аз усещам присъствието ви, чувам припяването ви. Следващият път вече ще бъдем заедно", сподели Ви от Би Ти Ес.

Откакто дебютираха през 2013 г., момчетата от кей-поп формацията спечелиха огромна фенска маса със завладяващата си оптимистична музика и танци, както и с текстовете на песните си и кампании, насочени към младите хора.

Би Ти Ес поставиха рекорд на Гинес за най-много зрители на стриймвано на живо изпълнение, след като първият им платен онлайн концерт привлече близо 757 000 почитатели от 107 страни.

От мениджърската компания "Биг хит ентъртейнмънт" не разкриват колко души са проследили онлайн шоуто на Би Ти Ес в събота, въпреки че концертът е генерирал в реално време 114 милиона "одобрителни клика", които феновете могат да натискат многократно.

Докато момчетата пеят, на заден план се вижда стена от малки екрани, изобразяващи хиляди присъединили се към шоуто фенове от цял свят, много от които размахват светещи пръчки. По време на проявата е отворена чат стая, за да могат почитателите да коментират преживяването.

"Техните песни носят утеха в тези трудни времена и ме накараха да им стана фенка. Те пеят, че всичко ще бъде наред и повдигат духа ни. Мисля, че именно затова феновете по цял свят ги обичат", споделя 40-годишна почитателка на Би Ти Ес от Сеул.