Стиви Уондър напусна "Мотаун" и издаде две нови песни (Видео)

Соул легендата Стиви Уондър напусна звукозаписната си компания "Мотаун" след продължило близо 60 години сътрудничество и издаде две нови песни, съобщават Ройтерс и Си Ен Ен.

Уондър издава новите си парчета в рамките на договор, сключен с лейбъла "Рипъблик рекърдс", който е част от "Юнивърсъл мюзик груп", предава БТА.

Легендарният изпълнител е организирал виртуална пресконференция скоро след излизането на песните "Where Is Our Love Song" и "Can't Put It in The Hands Of Fate", в рамките на която е оповестил, че създава и собствен лейбъл "So What The Fuss Music".

Седемдесетгодишният Стиви Уондър обяснява, че се е присъединил към звукозаписната компания "Рипъблик рекърдс" след обстойни разговори с главния й изпълнителен директор Монти Липман и един от водещите й изпълнители - певицата Индия Ари.

Въпреки промяната Уондър настоява, че винаги ще носи в сърцето си компанията "Мотаун", основана от Бери Горди - негов звукозаписен дом от 1961 г., когато е едва 11-годишен. Певецът не изключва възможността за бъдещи сътрудничества с бившия си лейбъл.

И двете нови песни, издадени от Стиви Уондър, са плод на съвместна работа. Парчето "Where Is Our Love Song" е записано в сътрудничество с Гари Кларк младши, а "Can't Put It in The Hands of Fate" - с рапърите Рапсоди, Кордей, Чика и Бъста Раймс.

Всички средства от продажбата на "Where Is Our Love Song" ще бъдат предоставени на организацията "Фийдинг Америка".

"В тези времена чуваме най-трогателните призиви за събуждане както на нацията, така и на света. Моля, обърнете внимание и на нашия зов за любов, мир и единство", казва Стиви Уондър.