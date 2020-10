Откриха записи на Ела Фицджералд в Берлин отпреди 58 г., чуйте ги

На 25 март 1962 г. джаз легендата Ела Фицджералд се представя в препълнения берлински Дворец на спорта (14 хил. места). Тя се завръща в града като герой: две години по-рано е зашеметила берлинската публика, докато записва на живо албума Mack The Knife, който ще ѝ донесе две награди „Грами“, наред с други отличия.

Концертът ѝ от 1962 г. също е записан, но записите са смятани за загубени за историята – доскоро. Благодарение на едно случайно откритие публиката вече може чуе този концерт на „първата дама на джаза“ в един нов албум, Ella: The Lost Berlin Tapes, издаден от Verve Records, пише в. "Сега".

По-рано тази година вицепрезидентът на Verve Кен Дръкъл и продуцентът Грег Фийлд ровели в архива с концертни записи, оставен от основателя на компанията Норман Гранц преди десетилетия. И както написа в „Ню Йорк Таймс“ музикалният критик Джовани Русонело, двамата много скоро осъзнали, че са открили музикално съкровище: ролки със записи на Ела Фицджералд от 1962 г. г., останали недокоснати 60 години в кутия, залепена с жълта скоч лента.

"Информацията, написана на кутията, със сигурност не беше пълна така че, че в първия момент не бяхме съвсем сигурни какво ще чуем — казва пред сайта Grammy.com присъствалият в студиото Роб Ледон. — Но лентата беше в много добра състояние и когато я слушахме, веднага осъзнахме, че слушаме невероятно добри изпълнения. Беше много вълнуващо."

Родена във Вирджиния през 1917 г., но израснала в Йонкърс, Ню Йорк, Фицджералд - една от най-великите американски певици на всички времена - стига рано до успеха с оркестъра на Чък Уеб в Харлем. Тя е изключителен майстор на вокалните импровизации със забележителни гласови възможности. В расово разделения музикален пейзаж, доминиран от мъже, Фицджералд разбива половите и расови бариери, за да стане джаз икона, сравнима единствено с Луис Армстронг и да получи прозвището "Първата дама на песента".

В първия си берлински концерт през 1960 г. по средата на Mack the Knife Ела забравя думите на песента и импровизира. Импровизираният запис става един от най-големите ѝ хитове и печели „Грами“ за най-добър джаз запис.

В новия албум, който излезе на 6 октомври и вече оглави класацията на „Билборд“ за традиционен джаз, 44-годишната вокалистка е във върхова физическа и творческа форма. Тя пее, акомпанирана от пианиста Пол Смит, басиста Уилфред Мидълбрук и барабаниста Стан Лейви. Репертоарът ѝ включва задължителните джаз стандарти,– "Mack The Knife" (която публиката очаква с нетърпение), както и рядък кавър на Рей Чарлс "Hallelujah I Love Her So,", в който заменя "тя" с "той".

За да подготвят 60-годишните записи за издаване, продуцентите използвали нов софтуер, който изнесъл гласа на Фицджералд по-напред в звуковата картина и разграничил по-добре различните инструменти за по-богато звучене.

Джаз вокалистката и художничка Сесил Маклорин Салвант създава анимациите за музикалните клипове, които придружават новоиздадените записи на Фицджералд. „Тези изпълнения показват какви рискове поема Ела, колко хумор внася в изпълненията си - казва тя пред "Ню Йорк таймс". - За мен най-добрият начин да я чуеш е да я слушаш на живо".