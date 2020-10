Били Айлиш издава нова песен през ноември

Тийн сензацията Били Айлиш ще издаде нова песен през ноември, съобщи Контактмюзик.

Парчето ще е първото на 18-годишната изпълнителка от САЩ след "my future", което се появи на музикалния пазар през юли.

Били Айлиш е потвърдила в Инстаграм, че следващия месец ще зарадва феновете с нова песен, загатвайки, че тя ще е на есенна тематика, предаде БТА.

В отговор на почитателски въпрос, който гласи "Нова песен?", Айлиш е отговорила "ноември".

Запитана от друг фен с какъв цвят би сравнила новото си парче, певицата е публикувала оранжево-кафяв есенен нюанс.

Вестта за новата песен на Били Айлиш идва скоро след като певицата отбеляза "хеттрик" на музикалните награди на сп. "Билборд" миналата седмица, спечелвайки отличията за най-добра изпълнителка, най-добър нов изпълнител и за албум на Билборд 200 за "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"