Яна Маринова повози детето на Луиза Григорова

View this post on Instagram

Дадоха ми да повозя Бран МакариевO? Внимавах, както никога, а токчетата след интервюто в Нова, директно в багажника, защото си нямам пълно доверие да шофирам с тях? Много хубаво беше... #weekend #baby #besttime #tothemountains . А утре 26.10 отново на сцената с "Любовни писма" и Свежен Младенов , в Сити Марк Марк Арт Център от 19.30ч. (срещу парка Заимов, бивше кино Левски).