Гуен Стефани и Блейк Шелтън се сгодиха (Снимка)

Поп звездата Стефани и кънтри певецът Шелтън се запознават, докато са съдии в музикалното риалити "Гласът". След като Шелтън се разведе със съпругата си Миранда Ламбърт, а Стефани - със съпруга си Гавин Росдейл през 2015 г., двамата започват връзка. Шелтън и Стефани имат записани няколко дуета заедно, сред които и "Nobody But You', който спечели награда на телевизията за кънтри музика миналата седмица.

Hey @gwenstefani thanks for saving my 2020... And the rest of my life.. I love you. I heard a YES! pic.twitter.com/mAgbbUtSlx