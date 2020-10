Свилен Стефанов или защо романтиците обичат концептуализма

В изложбата има много скрити значения, идващи от историята на изкуството, философията, литературата и музиката

Изложбата на Свилен Стефанов "Романтиците обичат концептуализма" в Софийската градска художествена галерия, която се открива на 3.11. (до 6.12.) съдържа изцяло нови или непоказвани у нас работи и представлява нещо като финал на негов отчетлив период, продължил повече от десетилетие.

Този автор е преминал през много различни дейности и периоди. Той е изкуствовед и професор по история на изкуството на ХХ век в НХА, а като художник още в началото на 90-те преминава през минималистичен период, а после с група XXL се занимава с много широк спектър от дейности – от неоконцептуализъм до неоекспресионистична живопис. Но още от края на 90-те Свилен Стефанов се обръща към живописта.

Посланията в тази изложба най-често са лишени от логика. Кои са романтиците и кои концептуалистите? Странна е и появата на жанра „историческа живопис“, който днес сякаш е изчезнал, но тази изложба съдържа платна като „Тайните оръжия на Фердинанд“ или „Последната снимка на футуристичната армия“.

В тези картини самоубийци съжителстват с извънземни, красивото е пронизано от трагичното, героичното е смазано от идиотското. Това не е точно сюрреализъм, а по-скоро напрежение между подчертано богатият и подкупващ окото живописен език и абсурдите в мисловните полета на съвременния човек. В изложбата присъстват много скрити значения, идващи от историята на изкуството, философията, литературата и музиката.

Свилен Стефанов (1966, София) е художник, историк на изкуството, критик и куратор. Живее и работи в София. Завършил е Националната художествена академия в София. Професор е по история на изкуството на ХХ в. в НХА, доктор на изкуствознанието. Историята му на художник, куратор и критик е свързана с група XXL, създадена в София през 1994 г.

Избрани самостоятелни изложби: 2018 - One Gallery, София; 2017 – Art 4. Музей за съвременно изкуство, Москва, Русия; Галерия „Прозор“, Белград, Сърбия; One Gallery, София; 2015 – One Gallery, София; 2014 – One Gallery, София; 2013 – галерия „Юзина“, София; 2009 – галерия „Аросита“, София; 2005 – НХГ, София; 1997 – галерия XXL, София; 1995 – галерия Studio Spectrum, София; 1994 – Галерия Art 36, София.

Избрани групови изложби: 2020 – Виена Кънтемпорари, Австрия; 2019 – Интеграция на идентичности, Национална галерия на Македония, Скопие; 2018 – IV Международно биенале, Чачак, Сърбия; 2017 - Група XXL, Национална галерия, София; 2017 – Четирима художника от България, галерия „Лакония“, Бостън, САЩ; 2016 – Cosmoscow International Art Fair, Москва, Русия; 2015 - Grayscale (20 Съвременни български художници), Градски музей, Чаковец, Хърватия; 2015 – Imago Mundi. Съвременни художници от България, колекция Лучано Бенетон, Венеция; 2014 – Istanbul Contemporary, Турция; 2014 – Hangzhou Art Expo, Китай; 2014 – „Сиво“, галерия „Траклхаус, Залцбург, Австрия; 2010 – Група XXL, СГХГ.