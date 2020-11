Люк Кумс оглави класацията на "Билборд" за албуми (Видео)

Тавата "What You See Is What You Get" на Люк Кумс оглави класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Албумът на кънтри изпълнителя излезе в обновен вариант на 23 октомври и се изкачи от 21 място до номер едно в чарта със 109 000 еквивалентни единици, продадени на пазара в САЩ. Люк Кумс постави и нов стрийминг рекорд за кънтри албум, след като "What You See Is What You Get" бе номер едно в категорията и при дебюта си през ноември миналата година, предава БТА.

Това е вторият кънтри албум, който достига до върха на класацията Билборд 200 тази година.

"What You See Is What You Get" е римейк на албума, излязъл миналата есен, в който са включени нови песни и така вече съдържа 23 парчета.

На втора позиция в класацията е Брус Спрингстийн с новата си тава "Letter to You". Така музикантът има 21 албума в топ 10 и топ 5 на класациите през последните десетилетия. Двадесетият студиен проект на Спрингстийн е начело и в класацията за албуми на винил.

"Shoot for the Stars, Aim for the Moon" на покойния рапър Поп Смоук отстъпва от второ на трето място в чарта. За първи път в топ 10 влиза Тай Дола Сайн с "Featuring Ty Dolla $ign", който е на четвърто място в седмичната класация.

Следват трима водачи в чарта от предишни седмици. Посмъртно издаденият албум "Legends Never Die" на Джус Уърлд е на пето място, след като миналата седмица беше на четвърто. "Savage Mode II" на рапъра 21 Савидж (Туенти Уан Савидж) и продуцента Метро Бумин слиза от трето на шесто място, а "My Turn" на Лил Бейби удържа седмата позиция от миналата седмица.