Уитни Хюстън и Ноториъс влизат посмъртно в Залата на славата на рокендрола

Години след кончината им Уитни Хюстън (1963-2012), Ноториъс Би Ай Джи (1972-1997) и Марк Болан (1947-1977) като член на групата "Ти Рекс" бяха въведени посмъртно в Залата на славата на рокендрола в рамките на специално предаване по телевизия HBO, съобщи Асошиейтед прес.

Освен тях клас 2020 включва "Найн инч нейлс", "Депеш мод" и "Дуби брадърс".

Церемонията по въвеждането първоначално трябваше да се състои през май в Пъблик одиториъм в Кливланд, Охайо, където се намира Музеят на Залата на славата на рокендрола, но беше отложена за 7 ноември заради коронавирусната пандемия.

Впоследствие Фондацията към Залата на славата на рокендрола съобщи, че заменя тазгодишната церемония със специално предаване по телевизия HBO на същата дата, предава БТА.

Въвеждайки Уитни Хюстън, певицата Алиша Кийс произнесе прочувствено слово за една от най-добрите изпълнителки в историята на поп музиката.

"Всички знаем, че нейната музика ще живее вечно", сподели Кийс.

Отличието от името на Уитни Хюстън, една от най-продаваните певици в музикалната история, приеха майка й и леля й, Сиси и Пат Хюстън.

"Това е нещо, което Уитни винаги е искала. Спомням си, когато бяхме в Лондон през 2009 г. Тя ме погледна и ми каза, че й липсва едно нещо - да бъде въведена в Залата на славата на рокендрола", сподели Пат Хюстън.

"Тя успя", допълни майка й Сиси Хюстън.

Ноториъс Би Ай Джи беше въведен от своя добър приятел и сътрудник Диди.

"Никой не е успял да се доближи до начина, по който звучеше Биги, по който рапираше. Тази вечер въвеждаме в Залата на славата на рокендрола най-великия рапър на всички времена", каза Диди.

За Биги говориха също Нас и Джей-Зи.

Децата на Ноториъс Би Ай Джи, Си Джей и Тиана Уолъс, приеха отличието от името на баща си.

Синът на Марк Болан от "Ти Рекс" също беше на линия, за да отдаде почит към покойния си баща със затрогваща реч.

"Той беше отнет от всички нас твърде рано. Аз открих музиката по същия начин, по който и повечето от вас - чрез моите очи и уши", сподели Ролан Болан.

Британската група "Ти Рекс", най-известна с хита си "Bang a Gong (Get In On)", беше въведена в Залата на славата на рокендрола от легендарния член на "Бийтълс" Ринго Стар.

Въвеждането на групата "Дуби брадърс", известна с хитове като "Listen to the Music" и "Black Water", съвпада с 50-годишнината й. Формацията планираше да я отбележи с турне, което беше отложено заради коронавирусната пандемия.

"Изглежда нереално, но нашето пътуване беше удивително, а и още не е приключило", заяви Том Джонстън.

Годината се оказа успешна за "Найн инч нейлс" - въвеждането на групата в Залата на славата на рокендрола идва два месеца след като Трент Резнър и Атикъс Рос спечелиха първата си награда "Еми" за музикалния им принос към сериала "Пазители" на HBO.

Освен на "Еми", Резнър и Рос са носители на награди "Грами" и "Оскар". За да направят голямата четворка ЕГОТ, им липсва само театралното отличие "Тони".

За влиянието на "Найн инч нейлс" върху самите тях, както и върху много други творци, говориха Рик Рубин, Майли Сайръс, Дейвид Финчър, Марк Ронсън.

"Дори в подобна дезориентирана и странна година музиката е това, което ме кара да продължавам напред", сподели Трент Резнър.

Носителката на "Оскар" Чарлийз Терон въведе в Залата на славата на рокендрола "Депеш мод" - една от знаковите групи на 80-те и 90-те години на миналия век. "Благодаря, че сте саундтракът на моя живот", сподели кинозвездата.

В специалното телевизионно предаване се включиха също Дейв Грол, Брус Спрингстийн, Лин-Мануел Миранда, Дженифър Хъдсън, Адам Лавин, Гуен Стефани, Брад Пейзли.

Джон Ландау и Ървинг Азоф - двама от най-успешните мениджъри в рок историята, бяха удостоени с наградата "Ахмет Ертеюн".

Сред номинираните за въвеждане в Залата на славата на рокендрола през 2020 г. бяха "Дейв Матюс бенд", "Джудас прийст", Пат Бенатар, "Мотърхед", "Саундгардън", "Тин лизи", "Крафтверк".

Миналата година честта беше оказана на Джанет Джексън, "Рейдиохед", Стиви Никс, "Деф лепард", "Кюър", "Рокси мюзик" и "Зомбис".

Изпълнителите подлежат на избиране 25 години след излизането на първия им сингъл или албум. След въвеждането в Залата на славата на рокендрола, творчеството им става част от постоянна изложба в Музея на славата на рокендрола в Кливланд, Охайо.