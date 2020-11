Ариана Гранде оглави класацията на "Билборд" за албуми (Видео)

Ариана Гранде оглави класацията на "Билборд" за албуми с "Positions", от който бяха продадени 174 000 еквивалентни единици, съобщи сайтът на изданието.

Това е третият албум на Ариана Гранде, който оглавява класацията Билборд 200 за две години и два месеца. Преди него бяха - "Sweetener" през септември 2018 г. и "Thank U, Next" през февруари 2019 г. Това е най-бързата поредица от три албума на първо място за певица, откакто Майли Сайръс отбеляза подобно постижение от 2007 г. до 2009 г. за година и 10 месеца. При мъжете три албума на първо място за по-малко от година има рапърът Йънг Блъд Невър Броук Агейн - от октомври 2019 до септември 2020 г. Сред групите и четирите албума на корейците Би Ти Ес оглавиха класацията на "Билборд" за по-малко от две години - от юни 2018 г. до март 2020 г., предава БТА.

На второ място в класацията "Билборд 200" е рапърът Трипи Ред с "Pegasus". Третото място запази "Shoot for the Stars, Aim for the Moon" на покойния рапър Поп Смоук.

Водачът от миналата седмица Люк Кумс сега е на четвърто място с "What You See Is What You Get".

Пети е Сам Смит с "Love Goes".