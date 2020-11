Ей Си/Ди Си се завръщат с нов албум

Ей Си/Ди Си неуморно следват собствения си път, откакто братята Малкълм и Ангъс Йънг сформират групата в Австралия преди 47 години и печелят впоследствие милиони почитатели от различни поколения. Новият албум "Power Up" на легендарните рокаджии излиза на музикалния пазар в петък, предаде ДПА.

През десетилетията Ей Си/Ди Си се отърсват от натиска да се променят и се придържат към това, което казват, че е рокендрол.

След шест години по турнета, белязани от трудности и увековечени в парчето "It's a Long Way to the Top (if You Wanna Rock'n'Roll)", Ей Си/Ди Си правят големия си пробив с албума "Highway to Hell", но губят емблематичния си фронтмен Бон Скот, който умира в Лондон от алкохолно натравяне.

Вместо да се огънат, със слабо познатия Брайън Джонсън, който заменя Скот, Ей Си/Ди Си издават седмата си тава "Back in Black" - един от най-продаваните албуми на група в музикалната история.

През следващите 18 години променящият се състав на бандата създава добри и не толкова страхотни албуми, но и редица знакови парчета като "For These About to Rock" и "Thunderstruck".

Тавата "Black Icе" от 2008 г. е подкрепена от "гигантско турне" по световни стадиони. Атмосферата му е добре уловена от албума и филма "Live at River Plate", записан в Аржентина с близо 200 000 почитатели.

С това идва "краят" за Малкълм Йънг. Музикантът от години се бори с деменция и разкрива, че е трябвало да учи отново някои от композициите, на които е съавтор и е свирил в продължение на десетилетия.

Последвалият албум "Rock or Bust" от 2014 г., и организираното в негова подкрепа турне през 2015-2016 г. са осъществени без участието на Малкълм Йънг.

Нещата за Ей Си/Ди Си се влошават допълнително, когато здравето на Брайън Джонсън се влошава. Той е принуден да се оттегли насред турнето, в противен случай рискува пълна загуба на слуха.

Малкълм Йънг умира през ноември 2017 г. на 64-годишна възраст.

През 2018-2019 г. Ей Си/Ди Си се събират в класическия си състав, за да запишат албума "Power Up". Мястото на Малкълм Йънг заема племенникът му Стиви Йънг.

В интервю за агенцията Ангъс Йънг споделя, че коронавирусната пандемия е осуетила плановете на групата да издаде новия си албум "Power Up" по-рано през годината, както и за шоута на живо в подкрепа на тавата.