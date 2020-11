Ариана Гранде запази челната си позиция в "Билборд" за албуми

Певицата Ариана Гранде за втора поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщава сайтът на изданието.

Гранде запазва първенството си с новия си албум "Positions", от който по данни на Нилсен Мюзик за периода на отчитане са продадени 82 000 еквивалентни единици.

"Positions" е вторият албум след "Thank U, Next", с който Ариана Гранде си осигурява първенството в чарта Билборд 200 в две последователни седмици. Тавата е и петата, с която изпълнителката покорява върха в албумната класация, предаде БТА.

Посмъртно издаденият албум "Shoot for the Stars, Aim for the Moon" на рапъра Поп Смоук се е изкачил от трета до втора позиция. От тавата за периода на отчитане са продадени 57 000 еквивалентни единици.

На трето място в чарта е рапърът Кид Ларой с 52 000 продадени еквивалентни единици от албума "F*ck Love".

Четвъртата позиция остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от кънтри певеца Люк Кумс с тавата "What You See Is What You Get", от която за периода на отчитане са продадени 46 000 еквивалентни единици.

Челната петица в класацията Билборд 200 се допълва от албума "Welcome to O'Block" на рапъра Кинг Вон, който загина на 6 ноември тази година. Тавата се изкачи до петото място от 13-а позиция, след като за периода на отчитане от нея бяха продадени 44 000 еквивалентни единици.