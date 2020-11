За 495 000 долара продадоха изгубени документи на Боб Дилън

Отдавна изгубена поредица от документи на Боб Дилън, сред тях и размишленията му за антисемитизма и непубликувани текстове на песни, са продадени на търг. Общата им стойност е 495 000 долара.

Колекцията, лично притежавана от покойния Тони Глоувър, дългогодишен приятел и довереник на Дилън, е продадена в четвъртък, съобщи Асошейтед прес.

В колекцията са стенограми от интервютата на Глоувър от 1971 г. с Дилън и писма, които двамата си разменят.

Интервютата разкриват, че Дилън е имал антисемитизъм в съзнанието си, когато е сменил името си от Робърт Цимерман, и че е написал Lay Lady Lay за Барбра Стрейзънд.

79-годишният Дилън беше близък с Глоувър - таю почина миналата година.

Всъщност вдовицата на Глоувър, Синтия Недлър, пусна документите на търг онлайн.

Дилън спечели Нобелова награда за литература през 2016 г., след като даде на света Blowin 'in the wind, Like a Rolling Stone, The Times They Are a-Changin' и други химни на бурните 60 години на миналия век.