Група Би Ти Ес оглави за пети път класацията на "Билборд" за албуми

Кей-поп групата Би Ти Ес оглави за пети път класацията на "Билборд" за албуми с тавата "Be".

Албумът излезе на 20 ноември и реализира 242 000 еквивалентни единици на пазара в САЩ за седмицата до 26 ноември, сочат данни на "Нилсен Мюзик". Това е втори албум на групата от Република Корея, който оглавява класацията на "Билборд" тази година, след като "Map of the Soul: 7" дебютира начело на чарта на 7 март. В "Be" е и първото парче на английски език на кей-поп звездите "Dynamite", което оглави класацията за сингли при дебюта си на 5 септември, предава БТА.

На втора позиция тази седмица е "Good News" на рапърката Меган дъ Стелиън със 100 500 еквивалетни единици. Ариана Гранде се изкачи от четвърто на трето място с 61 000 еквивалентни единици от "Positions", който бе начело на чарта при дебюта си.

Бившият номер 1 "Folklore" на Тейлър Суифт се изстреля от 29-то на шесто място, след като излезе на винил и бе представен в платформата "Дисни Плюс".