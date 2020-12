Би Ти Ес оглавиха класацията на "Билборд" за сингли (Видео)

Южнокорейската кей-поп група Би Ти Ес оглави класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието.

Би Ти Ес си осигуриха първенството с парчето "Life Goes On" от новата им тава "Be", която е начело в албумната класация Билборд 200.

"Life Goes On" е третият сингъл за период от три месеца, с който групата покорява върха в чарта Хот 100. Би Ти Ес преди оглавиха класацията с първото си изцяло англоезично парче "Dynamite" и с ремикса на "Savage Love (Laxed - Siren Beat) в сътрудничество с Джоуш 685 и Джейсън Деруло.

Сингълът "Life Goes On" освен това е първият в 62-годишната история на чарта, в който се пее преобладаващо на корейски език.

Би Ти Ес заемат и третото място в класацията за сингли с парчето "Dynamite" след изкачването му от 14-а позиция.

Общо седем парчета от албума "Be" на кей-поп формацията намират място в Хот 100. Досега Би Ти Ес не са класирали в чарта повече от три песни едновременно.

След пет непоследователни седмици на първо място в класацията за сингли, рапърът 24кейГолдън отстъпи на втора позиция с парчето "Mood", записано в сътрудничество с Ян Диор.

Челната петица в чарта Хот 100 се допълва от Ариана Гранде със сингъла "Positions" и Габи Барет с парчето "I Hope", записано в сътрудничество с Чарли Пут.