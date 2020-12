Най-великите песни на “Куин” в симфонично звучене

Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Who Wants To Live Forever - най-великите песни на “Куин”, ще прозвучат в симфоничния рок спекталъл “Куин Симфоник”, който гостува за първи път в страната ни. В него ще участват изпълнителите от мюзикъла We Will Rock You Джон Бойдън, Питър Елдридж, Ема Хатън, Джена Лий Джеймс с рок група и симфоничен оркестър. Диригент ще е Ричард Сидуел, който е работил с едни от най-големите имена от световната оперна сцена. Концертът ще е на 25 май 2021 г. в зала 1 на НДК.