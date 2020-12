Гари Барлоу оглави британска класация за албуми (Видео)

Гари Барлоу оглави британската класация за албуми с "Music Played by Humans", съобщи на сайта си компанията, която следи продажбите и изготвя класациите.

Това е петият самостоятелен албум на Гари Барлоу и третият, който оглавява британската класация. Той има още осем албума, заели първо място в нея с групата "Тейк дет".

На второ място е поп групата "Степ" с "What the Future Holds". Лидерите в класацията от миналата седмица Майкъл Бол и Алфи Боу слязоха на трето място с "Together At Christmas". Четвърта е провокативната Майли Сайръс с "Plastic Hearts" - най-високото място, което тя заема в нея от 2013 г.

Ей Си/Ди Си слязоха на пето място с албума "Power Up".

Класацията на синглите за шеста седмица оглавява Ариана Гранде с "Positions". Следва я вечният коледен хит на Марая Кери "All I Want for Christmas is You". Трета е песента "Last Christmas" на "Уам".