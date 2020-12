Джим Кери на рамото на Марая Кери (Снимки)

Добро чувство за хумор плюс склонност към поезията - това са двете неписани условия за участие в новото предизвикателство на холивудските звезди. Второто е особено важно, тъй като трябва да намерите съмишленик, чието име се римува с вашето.

Популярни актьори и певци се включват един след друг в забавата в инстаграм, заради което пускат смешни колажи с колегите си.

Всичко тръгва преди няколко дни, вдъхновено от американската коледна традиция Elf on a Shelf (от англ. - елф на лавицата, в английския език тези думи се римуват). При нея малко преди идването на Рождество Христово родителите купуват играчка - фигурка на помощника на Дядо Коледа, който да следи и да докладва на добрия старец дали детето вкъщи наистина заслужава подарък за светлия празник.

Така вместо елф на лавицата обаче на рамото на Марая Кери - изпълнителката на вечната коледна песен All I Want For Christmas Is You, затанцува Джим Кери в образа на Гринч. Това е зеленият сърдитко от едноименния филм, който иска да открадне Коледа. “Да придадем малко блясък на това предизвикателство с Кери върху Кери”, написа певицата към колажа.

Малко преди това звездата Том Ханкс “седна” върху рамото на колежката си Елизабет Банкс. “Знам, че всички сте чували за елфа на лавицата, но чували ли сте и за... Ханкс върху Банкс”, пошегува се тя.

Заигравките с римите в имената обхвана и Дженифър Гарнър, която показа Шон Пен на ръката си. “Пен върху Джен”, включи се тя. Джерард Бътлър, който няколко пъти снима филми у нас, сложи на рамото си Хари Потър с шегата: “Закъснях ли за партито? Виждам ви, поздравявам ви и ви показвам Хари върху Джери.”