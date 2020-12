Наплив за Hills of Rock в Пловдив - вече 34 групи потвърдиха участие

Най-големият рок фестивал у нас вече е с планирани дати. Той ще се състои на 22, 23 и 24 юли на Гребния канал в града под тепетата. Повечето от бандите, които това лято трябваше да забият у нас, но заради пандемията фестът не се състоя, вече са потвърдили участието си за догодина. Хедлайнер първия ден ще бъдат американците от Slipknot, a на следващия ден ще са шведите от Amon Amarth (на снимката). Сред останалите групи, които ще се включат, са District 13, Rise of the Northstar, Bury Tomorrow, Dagoba, 40 Days Later.