Гуен Стефани с нова песен след 4 години пауза

Гуен Стефани издаде първата си нова песен от четири години, съобщи Контактмюзик.

В "Let Me Reintroduce Myself" 51-годишната звезда се връща към корените си в стил ска и реге, когато беше солистка на "No Doubt". Включен е и стих от песента й "Hollaback Girl".

В пресрилийз Гуен Стефани казва, че новата песен е начин да обяви, че се завръща. "Тя е забавна и лековата песен, защото се вдъхнових и се надявам да донеса малко радост. Идеята беше да напиша малко носталгична песен, затова мисля, че музикално ще ви напомня за дните, когато започнах със ска и реге" - написа певицата, предаде БТА.

Гуен Стефани не е издавала албум от 2017 г., когато излезе коледният "You Make It Feel Like Christmas". Новата песен е първата, която не е на празнична тeматика след албума "This Is What The Truth Feels Like" от 2016 г. Междувременно тя е написала около 20 песни, макар и да не е планирала завръщане.