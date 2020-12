Марая Кери оглави класацията на "Билборд" за сингли

Певицата Марая Кери се завърна на първо място в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли с коледния си хит "All I Want For Christmas Is You", съобщава сайтът на изданието.

Миналата година Кери оглави чарта с хитовото си парче за първи път - цели 25 години след издаването му, припомня изданието. Сингълът прекара три седмици на челна позиция, които със сегашното му завръщане стават четири.

"All I Want For Christmas Is You" е първият празничен сингъл, който оглавява чарта след "The Chipmunk Song" на "Чипмънкс" и Дейвид Севил през 1958-1959 и едва вторият, достигнал до върха му.

Издадена през 1994 г., песента "All I Want For Christmas Is You" е част от албума "Mery Christmas" на Марая Кери. Парчето за първи път попада в Топ 10 на класацията Хот 100 едва през декември 2017 г. Година по-късно хитът бележи най-високото си класиране - трето място в чарта.

Миналата година "All I Want For Christmas Is You" освен това стана 19-ият сингъл на Марая Кери, оглавил класацията Хот 100. Така Кери подобри собственото си постижение сред самостоятелните изпълнители и се приближи с крачка напред към едноличните рекордьори "Бийтълс" с 20 сингъла под номер едно.

Завръщайки се на върха с "All I Want For Christmas Is You", Марая Кери освен това бележи рекордна 83-а седмица на челна позиция в класацията Хот 100. Следват Риана с 60 и "Бийтълс" с общо 59 седмици начело.

"All I Want For Christmas Is You" е седмият сингъл на Марая Кери, оглавявал чарта Хот 100 в продължение на четири или повече седмици. По този показател Кери си поделя първенството с Риана.

Марая Кери отбелязва още едно историческо постижение - "All I Want For Christmas Is You" е първият празничен хит, оглавил както американския, така и британския чарт за сингли, в който се позиционира на върха преди броени дни.

Кери заема и 76-ото място в класацията Хот 100 с новата версия на парчето си от 2010 г. "Oh Santa", записана в сътрудничество с Ариана Гранде и Дженифър Хъдсън.

След шест непоследователни седмици на челна позиция, рапърът 24кейГолдън заема второто място с парчето "Mood", записано в сътрудничество с Ян Диор.

На трета позиция в чарта Хот 100 е друг коледен хит - "Rockin' Around the Christmas Tree" на Бренда Лий.

Следва Ариана Гранде със сингъла "Positions".

Още три коледни парчета намират място в Топ 10 на Хот 100 - "Jingle Bell Rock" на Боби Хелмс (пета позиция), "It's the Most Wonderful Time of the Year" на Анди Уилямс (шеста позиция) и за първи път "Feliz Navidad" на Хосе Фелисиано (десета позиция), благодарение на нова версия, записана по случай 50-годишнината от издаването на сингъла.