Наоми Аки ще изиграе Уитни Хюстън във филм за живота на певицата

Създателите на биографичния филм за Уитни Хюстън откриха актрисата, която ще изпълнява главната роля, съобщава „Холивуд рипортър“ („The Holiwood Reporter”).

Британската актриса Наоми Аки ще изиграе Уитни Хюстън във филма за живота на покойната певица.

През април стана известно, че ще се снима биографичен филм за Хюстън. Продукцията има подкрепата на наследниците на Уитни Хюстън и дългогодишния й звукозаписен продуцент и ментор Клайв Дейвис.

Сценарист на „Искам да танцувам с някого“ ("I Wanna Dance with Somebody") е Антъни Маккартън, който е автор на биографичния филм за Фреди Меркюри „Бохемска рапсодия“. Режисьор на лентата е Стела Меги ("The Photograph", 2020 г.)

Близо година търсихме актриса, която би могла да изиграе Хюстън. Много харесахме Наоми Аки. Изуми ме способността й да показва качествата на Хюстън на сцената и едновременно с това да показва вътрешния й живот, каза Меги.

Аки изиграва и ролята на Джана през 2019 година във филма „Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“.

Уитни Хюстън почина на 48-годишна възраст през 2012 г. Певицата бе намерена удавена във ваната на хотел в Бевърли хилс след употреба на кокаин.

Носителката на шест награди "Грами" се е снимала в няколко филма, най-известният от които е "Бодигард".

След смъртта й са заснети няколко документални филма за живота й, но игралната екранизация е първата одобрена от наследниците на Хюстън.

Премиерата на биографичния филм е планирана за ноември 2022 г.

