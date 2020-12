В новия албум на Ринго Стар ще участват куп знаменитости

В новия миниалбум на Ринго Стар, биш член на легендарната група "Бийтълс", ще участват куп знаменитости, сред които личат имената на Пол Маккартни, Шерил Кроу, Дейв Грол, Финиъс и Лени Кравиц, съобщава Контактмюзик.

В новата плоча, озаглавена "Zoom in" са включени пет песни. От нея Ринго вече пусна парчето "Here's To The Nights" написано съвместно с авторката на песни Даян Уорън, предава БТА.

Като гостуващи вокали в плочата фигурират Финиъс, Лени Кравиц, Джени Луис, Крис Стейпълтън и Корин Бейли Рей. Миниалбумът е бил записан в домашното студио на 80-годишния Ринго в периода април-октомври 2020 г.

Той ще излезе на пазара на 19 март и ще последва последния солов проект на барабаниста от 2019 г., озаглавен "What's My Name".