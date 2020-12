Германска компания спечели дело срещу Тина Търнър

Германска промоутърска компания спечели дело в апелативен съд срещу певицата Тина Търнър, съобщи ДПА.

Съдебният спор бе заради използването на нейна снимка на плакат, който рекламира представление на мюзикъла на поп ветеранката в страната.

Търнър, която е на 81 години, спечели през януари дело срещу баварската компания "Кофо ентъртейнмънт". Тогава регионален съд в Кьолн реши, че рекламният постер за шоуто "Simply The Best - The Tina Turner Story" може да създаде погрешно впечатление. Опасенията на звездата бяха, че снимката и нейното име може да подведат хората, че самата Тина Търнър ще се появи на сцената. Тя изобщо не участва в спектакъла, предава БТА.

Компанията "Кофо ентъртейнмънт" обаче оспори решението на регионалния съд пред апелативна инстанция, която отмени решението на първоинстанционния съд.

Спорът може и да продължи, защото има възможност решението да се обжалва отново във Федералния съд - най-висшата инстанция по наказателни и граждански дела.