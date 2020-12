Марк Твен: Шумът не доказва нищо - кокошката кудкудяка, сякаш е снесла планета

“Слуховете за моята смърт са силно преувеличени” е най-известната крилата фраза на писателя

Предлагаме ви над 40 по-малко известни негови афоризми, които и днес звучат пророчески

Някои може да се опитате да преведете от оригинал

Марк Твен - литературен псевдоним на Самюъл Лангхорн Клемънс, е американски писател, журналист и хуморист. Най-известен е със своя роман “Приключенията на Том Сойер” и неговото продължение “Приключенията на Хъкълбери Фин”.

Роден във Флорида, в малко градче в щата Мисури, САЩ, на 30 ноември 1835 година - т.г. светът отбеляза 185 г. от рождението му. В началото на ХХ век Твен е смятан за “най-големия американски хуморист на своето време”, а Уилям Фокнър го нарича “бащата на американската литература”. Години по-късно Ърнест Хемингуей пише: “Цялата съвременна американска литература произхожда от една книга на Марк Твен, наречена “Хъкълбери Фин”.

През 1909 г. Твен казва:

“Дойдох с Халеевата

комета през 1835 г.

Следващата година тя идва отново и очаквам да си отида с нея. Ще бъде най-голямото разочарование в живота ми, ако не си отида с Халеевата комета. Всевишният без съмнение е казал: “Ето две необясними явления: дойдоха заедно, трябва и да си отидат заедно”. Предсказанието му се сбъдва - Твен умира от сърдечен удар на 21 април 1910 г., един ден след най-близкото разстояние на кометата до Земята.

Във внушителния двуезичен том “Американският хумор” на 500 стр. (издаден през 2012 г.) са събрани 3000 афоризми и цитати на 250 автори. В него бисерите на Марк Твен са... 145.

Предлагаме ви както познати популярни фрази, така и по-малко известни негови цитати. Още звучат пророчески.

Ние имаме най-доброто правителство, което парите могат да купят.

* * *

За мен Юда Искариотски не е нищо друго освен един долен низък конгресмен, изпреварил времето си.

* * *

Бъдете внимателни,

когато четете

здравни книги

Можете да умрете заради някоя печатна грешка.

* * *

Единственият начин да си запазиш здравето е да ядеш как-вото не ти се яде, да пиеш каквото не харесваш и да правиш каквото не ти се прави.

* * *

Една от най-поразителните разлики между котката и лъжата е, че котката има само девет живота.

* * *

Няма нищо по-изнервящо от това да имаш срещу себе си двама души, които говорят, докато се мъчиш да ги прекъснеш.

* * *

Човекът е бил създаден в края на работната седмица, когато Бог е бил уморен.

* * *

Едно-единствено нещо не е по силите на Бог:

да проумее смисъла

на който и да е закон

за авторските права

* * *

За да успееш в живота, се нуждаеш от две неща: невежество и самоувереност.

* * *

Историята не се повтаря - в най-добрия случай тя се римува.

* * *

В истинския свят нищо не се случва на правилното място в правилното време. Работа на журналистите и историците е да коригират това.

* * *

Ако някой не споделя убежденията ни, казваме, че е чудак, и с това нещата се изчерпват. Искам да кажа в наши дни, защото вече не можем да го изгорим на клада.

* * *

Патриотът е човек,

който може да реве

най-силно, без да

знае за какво точно

* * *

Колкото по-малко знае човек, толкова повече шум вдига и толкова по-голяма заплата получава.

* * *

Здравият разум и щастието са невъзможна комбинация.

* * *

Провидението пази децата и идиотите. Знам това от опит.

* * *

Ситуацията сега е такава, че лудниците могат да приютят всички нормални хора, но ако се опитаме да затворим душевноболните, няма да ни стигнат строителни материали.

* * *

Възхищавам се на тихата увереност на онези, които имат религиозна вяра. Прекрасно е да наблюдаваш непоколебимата твърдост на християнин, който държи четири аса.

* * *

Винаги съм се придържал към правилото никога да не пуша, докато спя, и никога да не се въздържам, когато съм буден.

* * *

Каква е разликата между препаратора на животни и бирника?

Препараторът ти

взима само кожата

* * *

Доброто възпитание е умението да скрием колко високо мнение имаме за себе си и колко ниско мнение имаме за другите.

* * *

Бедата не е, че има твърде много глупаци, а че мълниите не са разпределени правилно.

* * *

Често ми се случва да съжалявам, че Ной и компанията му не са изпуснали кораба.

* * *

Остроумният отговор е нещо, което ти хрумва двайсет и четири часа по-късно.

* * *

Да създадеш човека, е било странна и оригинална идея, но добавянето на овцата е било тавтология.

* * *

Късметът чука на вратата на всеки човек веднъж в живота, но в много случаи човекът е в съседната кръчма и не успява да го чуе.

* * *

Нека да благодарим на глупците. Ако не бяха те, ние останалите нямаше да можем да преуспяваме.

* * *

Ако някой те оскърби и не си сигурен дали е било умишлено или не, не прибягвай до крайни мерки - просто изчакай шанса си и го удари с някоя тухла по главата.

* * *

Истината е могъща и ще тържествува. В това няма нищо лошо, освен че не е вярно.

* * *

Вероятно може да бъде доказано с цифри и факти, че в Америка няма друга обособена криминална класа освен Конгреса.

It could probably be shown by facts and figures that there is no distinctly American criminal class except Congress.*

* * *

Нека твоето съчувствие и състрадание да бъде винаги на страната на кучето, което е отдолу по време на боя – това е великодушие. Но залагай на другото – това е бизнес.

* * *

Имало е само един християнин. И той е бил хванат и разпнат много отдавна.

* * *

Принципът на взаимните отстъпки е принцип на дипломацията – дай едно и вземи десет.

* * *

Имах много тревоги през живота си и само половината от тях се сбъднаха.

* * *

Много неща могат да бъдат казани в нейна полза, но другите са по-интересни.

* * *

Нова година сега е общоприетият ден за взимане на добри решения. А на следващата седмица можем да започнем да постиламе с тях пътя към ада, както обикновено.

* * *

Лъжата като

добродетел и

принцип е вечна

Тя е развлечение, отмора, утеха, спасение в миг на нужда, четвъртата Грация, десетата Муза, най-добрият приятел на човека - и като такава е безсмъртна!

* * *

Малцина от нас могат да понасят щастието - имам предвид щастието на ближния си.

* * *

Най-лесното нещо

на света е да

откажеш пушенето.

Аз самият съм го

правил хиляди пъти

Giving up smoking is the easiest thing in the world. I know because I’ve done it thousands of times.

* * *

Не отлагайте нищо за утре, ако можете да го отложите за вдругиден.

Do not put off till tomorrow what can be put off till the day-after-tomorrow just as well.

* * *

Очевидно няма нещо, което да не може да се случи в днешно време.

Apparently there is nothing that cannot happen today.

* * *

Слава богу, в тази страна имаме три неоценими преимущества: свобода на словото, свобода на мисълта,

благоразумието

никога да не ги

използваме

It is by the goodness of God that in our country we have those three unspeakably precious things: freedom of speech, freedom of conscience, and the prudence never to practice either.

* * *

Шумът не доказва нищо. Често кокошката, снесла яйце, кудкудяка така, сякаш е снесла планета.

Noise proves nothing. Often a hen who has merely laid an egg cackles as ifshe laid an asteroid.

* * *

Завещание на Марк Твен: Бидейки в ясно съзнание, похарчих всичко каквото имах.

* * *

Слуховете за моята смърт са силно преувеличени.

The reports of my death are greatly exaggerated.

Преводът и съставителството на тома "Американски хумор" са на Станимир Йотов и Силвия Петкова. Публикуваме над 40 афоризми с любезното им съгласие.

* Някои от най-популярните крилати фрази на Марк Твен ги има и в оригинал на английски език. Ако потърсите преводи, ще се уверите, че са излизали с различна интерпретация. Може да опитате силите си как се превеждат игри на думи и хумористични изрази така, че и на български да са смешни и умни. Не е лесно...