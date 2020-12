Еминем се извини с песен на Риана

Рапърът Еминем се извини с песен на певицата Риана, задето подкрепи бившия й приятел Крис Браун, който е преби през 2009 г., съобщи Би Би Си.

В новата си песен "Zeus" Еминем рапира текст, в който казва, че от цялото си сърце се извинява на Риана и че не е искал да я наскърби, предава БТА.

През миналата година стана известно, че в неиздавана стара песен на Еминем той казва "разбира се, че съм на страната на Крис Браун". Когато въпросната песен се появи публично, говорител на рапъра каза, че "това е на повече от десет години. След като я записва, Еминем се отказва от песента и я пренаписва".

Песента "Zeus" е в новия, изненадващо появил се в петък албум на рапъра "Music to be Murdered By Side B", който е продължение на излезлия през януари единадесети студиен албум "Music to be Murdered By". В "Zeus" Еминем казва, че е сгрешил със старата песен.

През 2009 г. Крис Браун си призна за побой над Риана и бе осъден на пет години пробация и общественополезен труд.

Еминем и певицата от Барбадос Риана неведнъж са работили успешно заедно. В новия си албум Еминем има колаборации с Доктор Дре, Тай Дола Сайн, Скайлър Грей и други.