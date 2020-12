Тейлър Суифт оглави класацията на "Билборд" за албуми

Тейлър Суифт за осми път оглави класацията на "Билборд" за албуми, като тази седмица я покори с изненадващо издадения "Evermore", съобщи сайтът на изданието.

Студийният албум натрупа 329 000 еквивалентни единици на американския пазар за седмицата до 17 декември, сочат данни на "Нилсен мюзик".

"Evermore" излезе на 11 декември, четири месеца след "Folklore", който също оглави класацията в началото на август, предаде БТА.

Това е осми албум на певицата, който покорява чарта и с който тя доближава рекорда на Барбра Стрейзанд, оглавявала 11 пъти класацията на "Билборд" за албуми. Стрейзанд държи рекорда за певици за всички времена в тази категория. Мадона има 9 албума, които са били номер едно в рейтинга на "Билборд".

Суифт е и първата жена, която застава начело на класацията тази година с два албума.

Тази седмица на втора позиция в чарта е "Man on the Moon III: The Chosen" на Кид Къди със 144 000 еквивалентни единици.

Тейлър Суифт държи и третото място в класацията с летния си албум "Folklore", който се придвижи нагоре от 11 място в чарта миналата седмица. Така Суифт стана и първата жена, която с два албума заема позиции в първата тройка на най-популярните албуми.

На четвърта позиция е бившият номер едно "Christmas" на Майкъл Бубле. Дебютният студиен албум на Джак Харлоу "Thats What They All Say" е на пета позиция с 51 000 еквивалентни единици.